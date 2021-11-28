Kardeşi, seks ticaretiyle suçlanan Ghislaine Maxwell'i savundu: Dava abartılı bir gösteri

Haberler 28.11.2021 - 09:44 | Son Güncelleme : 28.11.2021 - 09:45
Hapishanede ölü bulunan Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein'ın eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, reşit olmayan kızların cinsel istismarına arabuluculuk etme ve seks ticareti yapmakla suçlanıyor.
Independent'in haberine göre, reşit olmayan çocukların seks ticareti ve istismarında rol oynadığı öne sürülen Maxwell'in erkek kardeşi, davanın kız kardeşini "yıkmak" için "üstünkörü hazırlanmış" bir gösteri olduğunu iddia etti.
Daha önce de kız kardeşini savunan Ian Maxwell, The Associated Press'e yaptığı açıklamada 2019'da cezaevinde intihar etmemiş olsaydı Jeffrey Epstein hakkında açılacak davalardan şimdi Ghislaine'in sorumlu tutulduğundan yakındı.
Ian röportajında yakınarak dava "şüphesiz yüzyılın en fazla abartılan davası. Bu dava onu yıkmak için tasarlandı; bunu başka türlü yorumlayamıyorum. Fakat Ghislaine, masumiyetine tamamen inandığı için yıkılmayacak ve elinden gelen en iyi açıklamayı yapacak" dedi.
Ghislaine, aylarca federal yetkililerden kaçtıktan sonra Temmuz 2020'de ABD'nin New Hampshire eyaletinde tutuklandığından beri masum olduğunu iddia ediyor. Hapishanede kaldığı süre boyunca Ghislaine, savunma avukatları ve ailesi, sözümona sert muameleden şikayetçi olmuştu.
Sanığa göre kendisine kurtçuk dolu yiyecekler verilmiş, farelerin istila ettiği bir odada şiddetli floresan ışığı altında uyumaya zorlanmış ve onu duş alırken izleyen ve uykusunu bölen "ürpertici" gardiyanların aşırı derecede müdahaleci gözetimine tabi tutulmuştu.
Davayla ilgili diğer sorunlarının yanı sıra Ian, kız kardeşinin kefalet talebinin reddedilmesinden de yakındı ve bu kararı "tamamen uygunsuz" olarak niteledi.
Ian, "Bazı çok ünlü, kötü şöhretli kişiler kefaletle serbest bırakılmıştı" dedi ve şöyle devam etti:
"Yakın zamanda George Floyd'u öldüren kişinin, yani bir katilin bırakılması gibi. John Gotti, başka bir katil, bir gangster. Harvey Weinstein, Bill Cosby, Bernie Madoff. Tabii ki de bu kefaletle serbest bırakılanların hepsi erkek. Ghislaine ise her nasılsa kefaletle serbest bırakılmayan bir kadın."
Ian'ın kardeşinin kefalet talebi birkaç kez reddedilmişti. Geçen yıl bir (kadın) yargıç, kaçma riski taşıdığı için Ghislaine'in kefaletle serbest bırakılmaması gerektiğine karar vermişti. Karar metninde, "hiçbir tahliye koşulunun, sanığın gelecekteki duruşmalarda bulunmasını makul şekilde garanti edemeyeceği" ifadeleri yer almıştı.
Ian ise davayı bir danışıklı dövüşe yakın görüyor. "Bu tam da danışıklı dövüş gibi bir iş değil" diyen Ian, "yine de Ghislaine'in, Epstein hakkında hiç açılmayan davalarla karşılaşması için üstünkörü hazırlandı" ifadelerini kullandı.