Kardeşi, seks ticaretiyle suçlanan Ghislaine Maxwell'i savundu: Dava abartılı bir gösteri

Davayla ilgili diğer sorunlarının yanı sıra Ian, kız kardeşinin kefalet talebinin reddedilmesinden de yakındı ve bu kararı "tamamen uygunsuz" olarak niteledi.

Ian, "Bazı çok ünlü, kötü şöhretli kişiler kefaletle serbest bırakılmıştı" dedi ve şöyle devam etti:

"Yakın zamanda George Floyd'u öldüren kişinin, yani bir katilin bırakılması gibi. John Gotti, başka bir katil, bir gangster. Harvey Weinstein, Bill Cosby, Bernie Madoff. Tabii ki de bu kefaletle serbest bırakılanların hepsi erkek. Ghislaine ise her nasılsa kefaletle serbest bırakılmayan bir kadın."