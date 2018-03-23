Karen McDougal: Trump bana ilişki sonrası para verdi
ntv.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump’la evlilik dışı ilişki yaşadıklarını iddia eden eski Playboy modeli Karen McDougal, Trump’ın kendisine cinsel ilişki sonrası para teklif ettiğini de söyledi.
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Eski Playboy modeli Karen McDougal, ABD Başkanı Donald Trump’la evlilik dışı ilişki yaşadıklarını iddia etti. CNN International kanalına konuşan McDougal, Trump Tower ve Trump'ın özel malikanesinde defalarca cinsel ilişki yaşadıklarını ve bir defasında Trump’ın kendisine ilişki sonrası para verdiğini söyledi.
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“İlişkiye girdikten sonra bana para vermeye çalıştı” diyen 46 yaşındaki McDougal, sunucu Anderson Cooper’ın, “Trump parayı elinize mi verdi?” sorusuna, “Evet” yanıtını verdi.
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“O an yüzümün nasıl şekil aldığını tarif edemem” diyen McDougal, “Çok üzgün görünüyor olmalıydı” dedi.
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McDougal, Trump’la 2006 ile 2007 yılları arasında yaşadıkları ilişkinin dokuz ay sürdüğünü söyleyerek, First Lady Melania Trump’tan da özür diledi.
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McDougal, Melania Trump’a yönelik olarak “Özür dilerim demekten başka ne denebilir ki. Özür dilerim. Bunun bana yapılmasını istemezdim” dedi.
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Trump’la ayda beş kez ilişkiye girdiklerini söyleyen McDougal, evlilik dışı ilişki yaşamaktan dolayı suçluluk hissederek ilişkiyi kendisinin bitirdiğini belirtti.
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McDougal’ın Trump’la ilişki yaşadığını iddia ettiği 2006 yılında Melania Trump, oğlu Barron’u dünyaya getirmişti.
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McDougal, Kasım 2016’da gerçekleşen başkanlık seçimleri öncesinde Trump’ın avukatı Michael Cohen tarafından kendisine sessiz kalması için 150 bin dolar teklif edildiğini de iddia etti.
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9McDougal, 2015 yılında Twitter hesabından Donald Trump'la birlikte çekilmiş bu fotoğrafını paylaşmıştı.