Karim Benzema'ya Valbuena'ya şantaj suçlamasıyla hapis ve para cezası

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Mathieu Valbuena’ya şantaj yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada, suç ortaklığının tespit edilmesi nedeniyle 1 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 75 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Haberler - AFP - Anadolu Ajansı - DHA 24.11.2021 - 12:53

Karim Benzema'ya Valbuena'ya şantaj suçlamasıyla hapis ve para cezası - 1

Versailles Mahkemesi, Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada Benzema hakkındaki kararını verdi.

Karim Benzema'ya Valbuena'ya şantaj suçlamasıyla hapis ve para cezası - 2

Mahkeme, Benzema'nın bu olaya bizzat müdahil olduğunu belirterek, futbolcuya 1 yıl hapis ve 75 bin avro para cezasına çarptırdı. 

Karim Benzema'ya Valbuena'ya şantaj suçlamasıyla hapis ve para cezası - 3

Benzema'nın avukatı, mahkemenin bu kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Karim Benzema'ya Valbuena'ya şantaj suçlamasıyla hapis ve para cezası - 4

Savcılık, Benzema hakkında 10 ay tecilli hapis ve 75 bin avro para cezası talep etmişti. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet ise iki hafta önce yaptığı açıklamada, Benzema'nın bu davada suçlu bulunması halinde Fransa Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılmayacağını belirtmişti.

Karim Benzema'ya Valbuena'ya şantaj suçlamasıyla hapis ve para cezası - 5

Fransız futbolcu Benzema hakkındaki soruşturması Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan "Mathieu Valbuena'nın mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülmüştü. Davada, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülmüştü.

Karim Benzema'ya Valbuena'ya şantaj suçlamasıyla hapis ve para cezası - 6

Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmış, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da bu nedenle Benzema'ya milli takım kapısını kapatmıştı. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.

Karim Benzema'ya Valbuena'ya şantaj suçlamasıyla hapis ve para cezası - 7

Benzema, 5,5 yılın ardından mayıs ayında yeniden Fransa Milli Takımı'na çağrılmıştı.

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