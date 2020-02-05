Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette mirasın tadını Paris'te çıkarıyor

Chanel'in yaratıcı direktörü modacı Karl Lagerfeld milyonlarca sterlinlik servet bıraktığı Choupette’in, dünyanın en zengin kedisi olarak Paris’te iki bakıcı ve korumayla yaşadığı ortaya çıktı.

Karl Lagerfeld'in geçen yıl Paris'te 85 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası gözler Birman cinsi kedisi Choupette’e çevrildi. Dünyaca ünlü modacı'in geçen yıl Paris'te 85 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası gözler Birman cinsi kedisi’e çevrildi.

Sağlığında kedisine aşık olduğunu, günde 50 fotoğrafını çektiğini, hatta onunla evlenmek istediğini pek çok kez belirten Chanel’in tasarımcısı Lagerfeld’in 200 milyon sterlinlik servetinin büyük kısmını Choupette bıraktığı anlaşıldı.

Daily Mail, akıbeti merak konusu olan dünyanın en zengin kedisi Choupette'in izini buldu.

Pek çok ünlü kişiyle fotoğrafları olan, moda kampanyalarının yüzü yapılan Choupette’in iki bakıcı ve bir korumayla Fransa’nın başkenti Paris’te yaşadığı ortaya çıktı.





Instagram’da adına hesap açılan Choupette’in 32 bin takipçisi var.

Her yere kendine ait iPad’i ve Louis Vuitton ile Goyard’ın özel tasarım kıyafetleriyle seyahat eden kedinin yeni hayatı Karl Lagerfeld'in hayal ettiği gibi devam ediyor.