Karlie Kloss anne oldu

Dünyaca ünlü model Karlie Kloss, doğum yaptı. Ivanka Trump'ın eşi Jares Kushner’in kardeşi Joshua Kushner ile evli olan ünlü model bebeğinin ilk fotoğrafını paylaştı.

15.03.2021 - 12:33

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Ivanka Trump'ın eşi Jares Kushner’in kardeşi Joshua Kushner ile evli olan dünyaca ünlü model Karlie Kloss, ilk çocuğunu dünyaya getirdi.
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28 yaşındaki modelin doğum haberini, 35 yaşındaki eşi sosyal medyadan duyurdu.
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Kushner, yeni doğan bebeklerinin yüzünü gizleyen bir fotoğrafını paylaşarak, "Dünyaya hoş geldin" notunu yazdı. Ne Kushner ne de Kloss, bebekleriyle ilgili bilgi paylaşmadı.
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Ekim ayında hamile olduğu haberleri çıkan Kloss, ancak bir ay sonra hamileliğini doğruladı ve belirginleşen karnını gösteren bu fotoğrafı paylaştı.
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Kushner ile ünlü model, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Öte yandan Kloss, Trump ailesiyle akrabalığı olmasına rağmen ABD seçimlerinde Joe Biden'a oy verdiğini açıklamaktan çekinmemişti. 

Üzerinde Joe Biden ve Kamala Harris yazan maskesi ile oy zarfını gösteren bir fotoğraf yayınlayan model, paylaşımına, “Oy verme planınız ne? Benimki bu - imzalı, mühürlü, (noter tasdikli) ve teslim edildi” yazmıştı.

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"SÜREKLİ TRUMP'A DESTEK VERİP VERMEDİĞİM SORGULANDI"

ABD Başkanı Trump’ın baş danışmanı ve damadı olan Jared Kushner’ın erkek kardeşi Joshua Kushner ile evli olan Kloss, geçen yıl verdiği bir röportajda, Trump Ailesi'yle doğrudan bağ sahibi olmanın nasıl bir his olduğuna dair detaylar vermiş, aileyle ilişkilendirilmesi hakkında “Zordu” yorumunu yapmıştı.

Politik görüşleri hakkında ya da Trump’ın icraatları ve sözleriyle hemfikir olup olmadığına dair sürekli sorgulandığını söyleyen Kloss, “Ama eşimle paylaştığım değerlere odaklanmayı seçtim ve bunlar yetiştirildiğim ve hayatım boyunca rehber olarak aldığım aynı liberal değerler” demişti. 

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