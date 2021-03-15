Karlie Kloss anne oldu

"SÜREKLİ TRUMP'A DESTEK VERİP VERMEDİĞİM SORGULANDI"

ABD Başkanı Trump’ın baş danışmanı ve damadı olan Jared Kushner’ın erkek kardeşi Joshua Kushner ile evli olan Kloss, geçen yıl verdiği bir röportajda, Trump Ailesi'yle doğrudan bağ sahibi olmanın nasıl bir his olduğuna dair detaylar vermiş, aileyle ilişkilendirilmesi hakkında “Zordu” yorumunu yapmıştı.



Politik görüşleri hakkında ya da Trump’ın icraatları ve sözleriyle hemfikir olup olmadığına dair sürekli sorgulandığını söyleyen Kloss, “Ama eşimle paylaştığım değerlere odaklanmayı seçtim ve bunlar yetiştirildiğim ve hayatım boyunca rehber olarak aldığım aynı liberal değerler” demişti.