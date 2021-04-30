Karslı kadınlar ramazan ayında tandırları yöresel lezzetler için yaktı

Köylülerden Zekiye Yılmaz, ramazan ayında sofraları özenle hazırladıklarını söyledi. Tandır başında ekmek ve kete yaptıktan sonra yemekleri pişirmeye geçtiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: "Kars ketesini yaylalardan toplanan yağlarla yapıyoruz. Ketelerimiz çok lezzetli ve tok tutuyor. Tabii bu lezzetini doğallıktan alıyor çünkü yaylada yaptığımız sarı yağları ketede kullanıyoruz. Kullandığımız yumurta ve süt hepsi doğal, bunları kete yapımında kullanıyoruz. İsteyenlere tatlı kete de yapıyoruz, herkesin damak tadına göre ketelerimiz oluyor. Tandırda ketelerimizi pişirmeden önce lavaşlarımızı çekiyoruz, daha sonra kalın ekmek yapıyoruz. Son olarak ketelerimizi pişiriyoruz, sahur ve iftarda sofralarımızı süslüyor."