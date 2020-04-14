Kate Beckinsale 24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Geçtiğimiz yıl Len Wiseman ile evliliğini bitiren Kate Beckinsale, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle objektiflere yansıdı. \n(Fotoğraflar: BACKGRID USA) Kate Beckinsale, kendisinden 24 yaş küçük yeni sevgilisi Goody Grace ile görüntülendi. 46 yaşındaki İngiliz oyuncu, Goody Grace daha önce de görüntülenmiş ve aralarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. El ele görüntülenen ikilinin birlikteliği bu kez belgelendi. Beckinsale, Harvey Weinstein hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Yıldız oyuncu, "Umarım verilen ceza caydırıcı olur" demişti.