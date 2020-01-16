Kate Middleton dördüncü çocuğu doğurmayacak

Kate Middleton (38) ve Prens William’ın (37) ailesi artık daha fazla genişlemeyecek.
Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyet görevlerini bırakma krizinin ardından eşi ile ilk resmi görevinde görüntülenen Kate Middleton, Yorkshire’daki Khidmat Centre ziyaretindeki sohbetinde William’ın daha fazla çocuk istemediğini söyledi.
Bir hayranıyla konuşan üç çocuk annesi Cambridge Düşesi, dördüncü çocuğun gelmeyeceğini, “William’ın daha fazla çocuk istediğini sanmıyorum” ifadesiyle açıkladı.
Geçen yıl Middleton, eşi Prens William ile birlikte katıldığı resmi kraliyet gezisinde dördüncü çocukla ilgili bir espri yapınca İngiliz basınında “Dördüncü çocuk mu geliyor?” sorusu yer almıştı. Çünkü bu espri, Middleton’ın, üçüncü çocuğu Prens Louis’e hamile kalmadan önce yaptığı espriye benzetilmişti.
Kuzey İrlanda gezisinde, hayranlarından birinin, dördüncü bebeği deneyip denemeyeceği sorusuna Düşes, “Sanırım William biraz endişelenebilir!” yanıtını vermişti.
Kraliyet gazetecilerinden Omid Scobie, Prens Louis’e hamile olduğunu açıklamadan önce de benzer bir yorum yapan Middleton’la aralarında geçen diyaloğu şöyle anlatmıştı:
“Charlotte’ın doğumundan birkaç ay sonra Düşes’le aramızda geçen diyaloğu hatırlıyorum. Charlotte’ı henüz uyutmuştu ve yeniden bebek sahibi olmak ne kadar hoş olurdu dedi. Bunun üzerine Middleton’a, ‘Bu sizde üçüncüyü yapma isteği uyandırıyor mu?’ diye sorunca Middleton’ın yanıtı, ‘Ben çok isterim ama William bunu söylediğimi duyarsa beni öldürür’ şeklinde olmuştu.”