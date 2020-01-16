Kate Middleton dördüncü çocuğu doğurmayacak

Kraliyet gazetecilerinden Omid Scobie, Prens Louis’e hamile olduğunu açıklamadan önce de benzer bir yorum yapan Middleton’la aralarında geçen diyaloğu şöyle anlatmıştı:

“Charlotte’ın doğumundan birkaç ay sonra Düşes’le aramızda geçen diyaloğu hatırlıyorum. Charlotte’ı henüz uyutmuştu ve yeniden bebek sahibi olmak ne kadar hoş olurdu dedi. Bunun üzerine Middleton’a, ‘Bu sizde üçüncüyü yapma isteği uyandırıyor mu?’ diye sorunca Middleton’ın yanıtı, ‘Ben çok isterim ama William bunu söylediğimi duyarsa beni öldürür’ şeklinde olmuştu.”