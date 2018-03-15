Kate Middleton evde mi doğum yapacak?
ntv.com.tr
Nisan ayında üçüncü bebeğini dünyaya getirecek olan Kate Middleton’ın doğumu nerede yapacağı İngiliz medyasının merak konusuyken evde doğum iddiaları ayyuka çıktı. Artık prensesin doğumu nerede yapacağı netleşti.
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1Cambridge Dükü Prens William ile Cambridge Düşesi Prenses Kate Middleton, gelecek ay üçüncü çocuklarını kucaklarına alacak. Doğuma geri sayım başlamışken doğum şekliyle ilgili spekülasyonlar da ortaya atılmaya başlandı. Son söylenti, prensesin evde doğum yapacağı yönündeydi.
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Söylentiler, Middleton diğer iki çocuğunu St. Mary’s Hastanesi’nde dünyaya getirse de üçüncü doğumunu Kensington Sarayı’ndaki evinde gerçekleştireceği yönündeydi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, evde doğumun gerekçesi olarak, prensesin doğumun hemen ardından basının karşısına çıkmak istemeyişi öne sürüldü.
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Yorumlar, evde doğumun, prensese doğum sonrası ilk günler için bir miktar zaman tanıyacağı şeklindeydi. Middleton’ın doğumun hemen ardından yenidoğan bebeğiyle ilgilenmek yerine saçını şekillendirip makyaj yaparak hastanenin dışına çıkmak zorunda kalmayı istemediği belirtildi.
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Haberlere göre evde doğum, yeni bebeği tüm dünyayla tanıştırmadan önce prensese ve ailesine biraz zaman kazandıracaktı.
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Ancak tüm bu spekülasyonlara karşın Middleton’ın tıpkı oğlu Prens George ve kızı Prenses Charlotte’de olduğu gibi üçüncü çocuğunu da aynı hastanede dünyaya getireceği öğrenildi.
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Kraliyet bebeğinin doğumuyla ilgili detayları paylaşan Vanity Fair, “Bebeğini Lindo Wing’de dünyaya getirmeye karar verdi. Oda tutuldu, ekip hazırlandı ve herkes bebeğin gelmesini bekliyor. Lindo Wing onlara iki olumlu deneyim yaşattı, dolayısıyla burası onlar için ilk seçenek. Prenses ekibi tanıyor ve emin ellerde olduğunu hissediyor” yorumunda bulundu.
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7Kate Middleton ve Prens William’ın nisan ayında dünyaya gelecek olan üçüncü bebeği, Birleşik Krallık tahtının beşinci varisi olacak. Böylece yeni bebek, taht sırasında amcası Prens Harry’nin de önüne geçmiş olacak.
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8Prens Harry, babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William’dan sonra üçüncü varisken, iki yeğeni doğduktan sonra onların gerisine düşmüştü. Şimdi üçüncü yeğeni dünyaya gelince taht için bir sıra daha gerilemiş olacak.