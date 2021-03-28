Kate Middleton kitap çıkarıyor

Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın, İngiltere'nin corona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadelesini belgeleyen fotoğraflardan oluşan sergi projesi kitaba dönüşüyor. Kitaptan ilk görseller yayınlandı.

28.03.2021 - 08:17

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İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton kitap çıkarmaya hazırlanıyor.
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"Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020" (Hareket Etme: 2020'de Ulusumuzun Portresi) adlı kitap İngiltere'de corona virüs kısıtlamaları sırasında çekilen portrelerden oluşuyor.
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Proje için toplamda 31 bin fotoğraf gönderildi. Kitapta yer alacak 100 portre, Kate Middleton'ın da aralarında bulunduğu bir jüri tarafından seçildi.
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PİYASAYA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Middleton ayrıca kitabın önsözünü kaleme aldı. Kitap Cambridge Düşesi'nin projeyi başlattığı tarihten tam bir yıl sonra, 7 Mayıs'ta piyasaya çıkacak.
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Elde edilecek gelir Ulusal Portre Galerisi ve bir akıl sağlığı yardım kuruluşu arasında paylaştırılacak.
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Prens William ile Kate Middletoni 29 Nisan 2011'de Westminister Abbey'de görkemli bir düğünle evlenmişti.
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