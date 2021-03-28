Kate Middleton kitap çıkarıyor

Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın, İngiltere'nin corona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadelesini belgeleyen fotoğraflardan oluşan sergi projesi kitaba dönüşüyor. Kitaptan ilk görseller yayınlandı.

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28.03.2021 - 08:17

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton kitap çıkarmaya hazırlanıyor.

"Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020" (Hareket Etme: 2020'de Ulusumuzun Portresi) adlı kitap İngiltere'de corona virüs kısıtlamaları sırasında çekilen portrelerden oluşuyor.

Proje için toplamda 31 bin fotoğraf gönderildi. Kitapta yer alacak 100 portre, Kate Middleton'ın da aralarında bulunduğu bir jüri tarafından seçildi.

PİYASAYA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU Middleton ayrıca kitabın önsözünü kaleme aldı. Kitap Cambridge Düşesi'nin projeyi başlattığı tarihten tam bir yıl sonra, 7 Mayıs'ta piyasaya çıkacak.

Elde edilecek gelir Ulusal Portre Galerisi ve bir akıl sağlığı yardım kuruluşu arasında paylaştırılacak.

Prens William ile Kate Middletoni 29 Nisan 2011'de Westminister Abbey'de görkemli bir düğünle evlenmişti.