Kate Middleton Pakistan ziyaretinde Prenses Diana’nın izinde
ntv.com.tr
Eşi Prens William ile birlikte kraliyet adına Pakistan’a resmi ziyarette bulunan Kate Middleton, 28 yıl önce Prenses Diana’nın gittiği bölgeyi ziyaret ederek Diana’nın taktığı geleneksel şapkayı taktı.
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Kraliyet çifti Kate Middleton ve Prens William, Pakistan ziyaretlerinde bugün ülkenin kuzeyindeki Himalaya tepelerini ziyaret etti.
Pakistan’a adım atmalarından bu yana geleneksel Pakistanlı giysileri giyen Kate Middleton’a bu kez eşi Prens Harry de eşlik etti.
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Khyber Pakhtunkhwa bölgesindeki Hindu Kush dağları civarını ziyaret eden çift, Prenses Diana’nın 28 yıl önce gezdiği yerdeydi. Prens Diana da 1991 yılında aynı bölgeyi ziyaret etmişti.
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Kate Middleton’ın yıllar önce Prenses Diana’nın taktığı şapkanın bir benzerini taktığı görüldü.
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Kate ve William çiftine, Prenses Diana’nın bölgedeki ziyaretini içeren bir anı kitabı hediye edildi.
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Kraliyet çifti, dün akşam da İslamabad’da kendileri için verilen resepsiyona katıldı.
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Prens William Karaçili tasarımcı Naushemian imzalı geleneksel kıyafet giyerken, Middleton ise Jenny Packham tasarımı elbisesiyle boy gösterdi.