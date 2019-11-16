Kate Middleton toplu taşımayla kraliyet görevinde

İngiliz kraliyet ailesinin gözde üyelerinden Cambridge Düşesi Kate Middleton, resmi görevi için toplu taşıma kullandı.
37 yaşındaki Düşes, İngiltere’nin Norfolk bölgesindeki The Nook adlı çocuk hastanesinin açılışına trenle gitti.
Düşes, Wherry demiryolu hattında üç saatlik yolculuk yaparak Norwich tren istasyonuna vardı.
Hastanede hasta çocuklar ve hasta yakınlarıyla görüşen Middleton, ziyaretten fotoğrafları resmi Instagram hesabından paylaştı.
Paylaşımda, beş yıl önce hastanenin yapımı için yardım kampanyasını başlatan Düşes’in şimdi de hastanenin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduğu belirtildi.