Kate Middleton ve Meghan Markle'ın fotoğraflarda kusursuz görünme sırları
ntv.com.tr
Bir düşes gibi poz vermeyi biliyor musunuz? Kate Middleeton ile Meghan Markle'ın tüm fotoğraflarında kusursuz görünme sırrı ne? İşte A'dan Z'ye kameralar karşısında düşes duruşu, Middleton ve Markle'dan poz verme tüyoları...
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Doğal görünümKraliyet mensupları makyajları her zaman minimumda tutuyor, abartıya kaçmıyor.
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Göz temasından kaçınmaKat Middleton, genelde kameralara direkt bakmaktan kaçınıyor, biraz yana bakmayı tercih ediyor.
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Başı hafif yana çevirmeMeghan markle, fotoğraflarının çoğunda başını hafifçe yana çeviriyor. Bu, onun kendini mükemmel açıdan göstermek istemesinden kaynaklanıyor.
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Doğru postürSağlıklı bir postür (vücut duruşu) fotoğraflarda da iyi görünmeyi sağlıyor. Dik duruş, özellikle topuklu ayakkabıyla çok daha zorken, Kate Middleton bunu her zaman başarıyor.
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Omuzları kameraya döndürme
Kamereya dönük omuzlar, beli daha ince, bacakları da daha uzun gösteriyor. Kate Middleton, kameralar karşısında buna dikkat ediyor.
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Açıları vurgulama
Modellerin sıklıkla yaptığı gibi bir bacağı önce tutup diğer bacağı desteklemek, kameralar karşısında vücudu daha ince göstermenin başlıca yolu. Meghan Markle bu duruşun bir ustası olarak her zaman doğal görünmeyi başarıyor.
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Kıyafetlerin rengi ve materyali
Bir kural olarak düşesler asla çok sayıda farklı rengi karıştırmıyor. Ancak hem Middleton hem de Markle, zaman zaman bir ışıltılı renkle bir klasik rengi birlikte giyebiliyor. Günlük kıyafetlerde parıltılı kumaşlardan uzak duran düşesler belden kesilen kıyafetleriyle ince bellerine vurgu yapmayı seviyor.
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Düşes oturuşu
Kate Middleton, her zaman 'düşes oturuşu'nu tercih ediyor. Oturuş; bacakları çapraz yapıp hafifçe yana eğmek şeklinde bir pozdan ibaret.
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Gülümseme
Meghan Markle'ın etkileyici gülüşü, fotoğraflarda hep güzel çıkmasını sağlıyor. Gülüş donuk da değil, kışkırtıcı da.
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Ellerin duruşu
Bazıları fotoğraf çekilirken ellerini nereye koyacağını bilemez. Bu durum Kate Middleton için geçerli değil. O, ellerini kah çantasını tutarak, kah önünde birleştirerek doğal bir şekilde fotoğrafa yerleştirmeyi başarıyor.
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Aksesuar gösterme
Meghan Markle'ın fotoğraflarda dikkati özellikle aksesuarlarına çekmek isteyip istemediği bilinmese de ortaya çıkan karelerde mücevherleriyle bakışları üzerinde toplamayı başarıyor.