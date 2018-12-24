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Kate Middleton ve Meghan Markle'ın fotoğraflarda kusursuz görünme sırları

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Bir düşes gibi poz vermeyi biliyor musunuz? Kate Middleeton ile Meghan Markle'ın tüm fotoğraflarında kusursuz görünme sırrı ne? İşte A'dan Z'ye kameralar karşısında düşes duruşu, Middleton ve Markle'dan poz verme tüyoları...

  • 1

    Doğal görünüm

    Doğal görünüm
    Kraliyet mensupları makyajları her zaman minimumda tutuyor, abartıya kaçmıyor.
  • 2

    Göz temasından kaçınma

    Göz temasından kaçınma
    Kat Middleton, genelde kameralara direkt bakmaktan kaçınıyor, biraz yana bakmayı tercih ediyor.
  • 3

    Başı hafif yana çevirme

    Başı hafif yana çevirme
    Meghan markle, fotoğraflarının çoğunda başını hafifçe yana çeviriyor. Bu, onun kendini mükemmel açıdan göstermek istemesinden kaynaklanıyor.
  • 4

    Doğru postür

    Doğru postür
    Sağlıklı bir postür (vücut duruşu) fotoğraflarda da iyi görünmeyi sağlıyor. Dik duruş, özellikle topuklu ayakkabıyla çok daha zorken, Kate Middleton bunu her zaman başarıyor.
  • 5

    Omuzları kameraya döndürme

    Omuzları kameraya döndürme

    Kamereya dönük omuzlar, beli daha ince, bacakları da daha uzun gösteriyor. Kate Middleton, kameralar karşısında buna dikkat ediyor. 

  • 6

    Açıları vurgulama

    Açıları vurgulama

    Modellerin sıklıkla yaptığı gibi bir bacağı önce tutup diğer bacağı desteklemek, kameralar karşısında vücudu daha ince göstermenin başlıca yolu. Meghan Markle bu duruşun bir ustası olarak her zaman doğal görünmeyi başarıyor.

  • 7

    Kıyafetlerin rengi ve materyali

    Kıyafetlerin rengi ve materyali

    Bir kural olarak düşesler asla çok sayıda farklı rengi karıştırmıyor. Ancak hem Middleton hem de Markle, zaman zaman bir ışıltılı renkle bir klasik rengi birlikte giyebiliyor. Günlük kıyafetlerde parıltılı kumaşlardan uzak duran düşesler belden kesilen kıyafetleriyle ince bellerine vurgu yapmayı seviyor.

  • 8

    Düşes oturuşu

    Düşes oturuşu

    Kate Middleton, her zaman 'düşes oturuşu'nu tercih ediyor. Oturuş; bacakları çapraz yapıp hafifçe yana eğmek şeklinde bir pozdan ibaret. 

  • 9

    Gülümseme

    Gülümseme

    Meghan Markle'ın etkileyici gülüşü, fotoğraflarda hep güzel çıkmasını sağlıyor. Gülüş donuk da değil, kışkırtıcı da. 

  • 10

    Ellerin duruşu

    Ellerin duruşu

    Bazıları fotoğraf çekilirken ellerini nereye koyacağını bilemez. Bu durum Kate Middleton için geçerli değil. O, ellerini kah çantasını tutarak, kah önünde birleştirerek doğal bir şekilde fotoğrafa yerleştirmeyi başarıyor.

  • 11

    Aksesuar gösterme

    Aksesuar gösterme

    Meghan Markle'ın fotoğraflarda dikkati özellikle aksesuarlarına çekmek isteyip istemediği bilinmese de ortaya çıkan karelerde mücevherleriyle bakışları üzerinde toplamayı başarıyor.

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