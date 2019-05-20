Kate Middleton ve Prens William ilk kez böyle görüntülendi
İngiltere'deki dünyanın en büyük çiçek gösterisi Chelsea Flower Show için kendi tasarladığı bahçeyi tanıtan Cambridge Düşesi Kate Middleton, önceki gün ailesiyle birlikte ilk kez resmi etkinlik olmadan objektiflere yansıdı. Middleton bugün ise bahçesinde öğrencileri ağırladı. (Fotoğraflar: AP)
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1İngiltere'de her bölgeden çeşitli bahçelerde yetiştirilen çiçeklerin sergilendiği dünyanın en büyük çiçek gösterisi Chelsea Flower Show için Cambridge Düşesi Kate Middleton da çevreci bir bahçe tasarlamıştı.
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2Cambridge Düşesi’nin 'Back to Nature' adını verdiği bahçede ailesiyle birlikte fotoğraflarını paylaştı.
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3İlk kez resmi etkinlik olmadan bu şekilde görüntülenen İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri doğal halleriyle dikkat çekti.
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4Kraliyetin 6. varisi Prens Louis'in yeni fotoğraflarının da yayımlandığı karelerde küçük prens ve prensesin yalınayak ve doğal halleri dikkatlerden kaçmadı.
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Cambridge Düşesi'nin de tasarladığı bahçenin yer alacağı Chelsea Flower Show 21-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
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Middleton bugün ise bahçesinde öğrencileri ağırladı.
İşte yayınlanan diğer fotoğraflar...
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