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Kate Middleton Wimbledon Tenis Turnuvası maçında

ntv.com.tr

Tenis tutkunu olduğu bilinen Kate Middleton, Wimbledon Tenis Turnuvası’nın bugünkü maçına sürpriz konuk olarak katıldı.

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    Cambridge Düşesi Kate Middleton, dün başlayan ve 14 Temmuz’a kadar sürecek olan 2019 Wimbledon Tenis Turnuvası’na bugün sürpriz seyirci olarak katıldı.

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    37 yaşındaki Düşes, Suzannah kreasyonundan beyaz elbisesini Alexander McQueen kemeriyle tamamlayarak oluşturduğu şık görünümüyle dikkat çekti.

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    Middleton, İngiliz tenisçi Harriet Dart’ı, Amerikalı tenisçi Christina McHale ile gerçekleştirdiği karşılaşmada dikkatle takip etti.

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    Tenis tutkunu olduğu bilinen Düşes, seyirci koltuklarında İngiliz tenisçi arkadaşları Katie Boulter ve Anne Keothavong ile birlikte oturdu.

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    Middleton, maç esnasında tenisçi arkadaşlarıyla şakalaşıp eğlendi.

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