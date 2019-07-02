Kate Middleton Wimbledon Tenis Turnuvası maçında
ntv.com.tr
Tenis tutkunu olduğu bilinen Kate Middleton, Wimbledon Tenis Turnuvası’nın bugünkü maçına sürpriz konuk olarak katıldı.
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Cambridge Düşesi Kate Middleton, dün başlayan ve 14 Temmuz’a kadar sürecek olan 2019 Wimbledon Tenis Turnuvası’na bugün sürpriz seyirci olarak katıldı.
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37 yaşındaki Düşes, Suzannah kreasyonundan beyaz elbisesini Alexander McQueen kemeriyle tamamlayarak oluşturduğu şık görünümüyle dikkat çekti.
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Middleton, İngiliz tenisçi Harriet Dart’ı, Amerikalı tenisçi Christina McHale ile gerçekleştirdiği karşılaşmada dikkatle takip etti.
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Tenis tutkunu olduğu bilinen Düşes, seyirci koltuklarında İngiliz tenisçi arkadaşları Katie Boulter ve Anne Keothavong ile birlikte oturdu.
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Middleton, maç esnasında tenisçi arkadaşlarıyla şakalaşıp eğlendi.