Kate Middleton’dan anne adaylarına tavsiyeler

Corona virüs sürecinde anne olanlar ve anne adayları için uzmanlarla yayına katılan Kate Middleton, yardım almalarını önererek tavsiyeler verdi.

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05.05.2020 - 11:38

Cambridge Düşesi Kate Middleton, corona virüsün yeni anne olanlar ve hamile kadınlar üzerindeki etkileri hakkında uzmanlarla görüştü.







İngiltere’nin Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası’na dikkat çekmek için görüntülü arama ile bir doğumhaneye bağlanan Middleton, yeni annelerle de konuştu ve onlara kendi deneyimlerini aktardı.







Kate Middleton salgın sürecinde, annelerin endişelerinin normal olduğunu ve bunun için yardım almalarının, destek görmelerinin çok olağan olduğunu paylaşarak anne olmak üzerine tecrübelerini anlattı.







Middleton, “Zaman zaman kendinizi yalnız hissediyorsunuz ama aslında diğer pek çok anne de sizin yaşadıklarınızı yaşıyor. Altı anne ile konuşuyorsunuz ve herkesin aslında aynı şeyi yaşadığınızı anlıyorsunuz. Ondan önceyse bunu yaşayan tek kişi olduğun için endişeleniyorsun" dedi.







Düşes, 2013 yılında ilk çocuğu Prens George’un doğum sürecinde Anglesey’de yaşıyordu ve kendisini o zamanlarda ne kadar ‘izole’ hissettiğini de anlattı.







Middleton, “O dönemde William Arama ve Kurtarma’da görev yapıyordu. Anglesey’in ortasında küçücük bir bebekleydim. Kendimi çok izole hissetmiştim. Çevremde ailemden kimse yoktu ve William’ın gece vardiyaları oluyordu.”