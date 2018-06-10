NTV

Kate Middleton’dan Prenses Diana'ya gönderme

ntv.com.tr

Prens William, İngiliz Kraliyet Ailesi’ne bağlı derneklerden birinin hayır etkinliği için polo turnuvasına katıldı. Prensi izleyen eşi Kate Middleton ve çocukları Prenses Charlotte ile Prens George mutlu tavırlarıyla etkinlikte dikkat çekti. İki ay önce üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Düşes'in sportif hareketleri Prenses Diana'yla kıyaslandı.

  • 1

    İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, Maserati Kraliyet Hayır Kurumu’nun Gloucestershire şehrinde düzenlenen polo maçına katıldı.
  • 2

    35 yaşındaki prensin maçını izlemek için eşi Kate Middleton, çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da mekandaki çimlerin üzerinde yerini aldı.

  • 3

    Cambridge Düşesi aile etkinliği için 40 sterlin (yaklaşık 240 Türk lirası değerinde) ederi bulunan oldukça uygun fiyatlı mavi beyaz şeritli bir elbise tercih etti.
  • 4

    Çocuklarıyla birlikte parka gidip oyun oynayan Düşes’in mutluluğu objektiflere yansıdı.

  • 5

    Diğer taraftan iki ay önce üçüncü çocuğu Prens Louis'i dünyaya getiren Middleton'un spotif koşuşu, 1998 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'ya benzetildi.
  • 6

    Prenses Diana, 1989 yılında ebeveynler arasında düzenlenen bir koşu yarışmasında birinci olmuştu.
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin