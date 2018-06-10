Kate Middleton’dan Prenses Diana'ya gönderme
ntv.com.tr
Prens William, İngiliz Kraliyet Ailesi’ne bağlı derneklerden birinin hayır etkinliği için polo turnuvasına katıldı. Prensi izleyen eşi Kate Middleton ve çocukları Prenses Charlotte ile Prens George mutlu tavırlarıyla etkinlikte dikkat çekti. İki ay önce üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Düşes'in sportif hareketleri Prenses Diana'yla kıyaslandı.
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1İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, Maserati Kraliyet Hayır Kurumu’nun Gloucestershire şehrinde düzenlenen polo maçına katıldı.
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35 yaşındaki prensin maçını izlemek için eşi Kate Middleton, çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da mekandaki çimlerin üzerinde yerini aldı.
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3Cambridge Düşesi aile etkinliği için 40 sterlin (yaklaşık 240 Türk lirası değerinde) ederi bulunan oldukça uygun fiyatlı mavi beyaz şeritli bir elbise tercih etti.
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Çocuklarıyla birlikte parka gidip oyun oynayan Düşes’in mutluluğu objektiflere yansıdı.
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5Diğer taraftan iki ay önce üçüncü çocuğu Prens Louis'i dünyaya getiren Middleton'un spotif koşuşu, 1998 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'ya benzetildi.
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6Prenses Diana, 1989 yılında ebeveynler arasında düzenlenen bir koşu yarışmasında birinci olmuştu.
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