Katie Holmes eriyor

Bir zamanlar Tom Cruise ile olan evliliği Hollywood'da örnek gösterilen Katie Holmes, hayatının zor bir döneminden geçiyor. Cruise'dan boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalan Holmes, meslektaşı Jamie Foxx ile mutluluğu yeniden bulduğunu sanmıştı. Bir yanda aşkı bir yanda kızıyla sakin ve huzurlu bir hayat sürüyordu. Hatta herkes Foxx ile Holmes'un evleneceğini sanıyordu. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi. Holmes ve Foxx'tan herkesi şaşırtan bir ayrılık haberi geldi. Özel hayatında aradığını bulamayan 41 yaşındakiHolmes ile ilgili son gelen haberler de hayranlarını endişelendirdi,