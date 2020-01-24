Katie Holmes eriyor

Son olarak Patrick Stewart (Henry Cole) ile başrolünü paylaştığı Coda filminde Helen Morrison karakteriyle seyirci karşısına çıkan Katie Holmes'un özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle yeme bozukluğu yaşadığı, üstüne sağlıklı beslenmeyi de bıraktığı için 40'lı kilolara düştüğü iddia edildi.

Bir zamanlar Tom Cruise ile olan evliliği Hollywood'da örnek gösterilen Katie Holmes, hayatının zor bir döneminden geçiyor. Cruise'dan boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalan Holmes, meslektaşı Jamie Foxx ile mutluluğu yeniden bulduğunu sanmıştı. Bir yanda aşkı bir yanda kızıyla sakin ve huzurlu bir hayat sürüyordu. Hatta herkes Foxx ile Holmes'un evleneceğini sanıyordu. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi.  Holmes ve Foxx'tan herkesi şaşırtan bir ayrılık haberi geldi. Özel hayatında aradığını bulamayan  41 yaşındakiHolmes ile ilgili son gelen haberler de hayranlarını endişelendirdi,

Yaşadığı zorlukların ve kariyerinde açmaya çalıştığı yeni alanın Holmes'ta yeme bozukluğu yarattığı ileri sürülüyor. Radaronline'ın iddiasına göre Katie Holmes, artık sağlıklı beslenmeyi de bıraktı. Bunun bir nedeni ne modellik alanındaki çalışmalarına yeniden dönmek istemesi. 
Yaşadığı zor günler nedeniyle zaten eskisi gibi beslenemeyen Holmes bir de modellik uğruna yemek yemeyi iyice bırakınca 40'lı kilolara düştü. çaldı.
Boyu 1.75 cm olan Holmes en sağlıklı olduğu dönemlerde 55 kiloydu. Bu aşırı zayıflığının da başta 13 yaşındaki kızı Suri'yi endişelendirdiği ileri sürülüyor. İddialara göre Holmes ile Tom Cruise'un evliliğinden dünyaya gelen Suri annesine biraz daha yemek yemesi için neredeyse yalvarıyor.

Katie Holmes'un yakalandığı bu zayıflama hastalığının onun enerjisini de olumsuz etkilediği söyleniyor. Bir kaynak 2017'de New York Maratonu'na katılıp saatlerce koşan Holmes'un şimdi ise enerjisinin yerinde yeller estiğini ileri sürüyor.

Katie Holmes son olarak 21 Ocak'ta New York sokaklarından objektiflere takıldı. 

Amerikalı oyuncu ondan önce 14 Ocak'ta Berlin Moda Haftası'nda objektiflere poz vermişti. 

Bir deri bir kemik kaldığı iddia edilen Holmes, 10 Ocak New York sokaklarında keyifsiz ve makyajsız halde görüntülenmişti.

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