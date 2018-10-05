Kavanaugh'u protesto eden Amy Schumer ve Emily Ratajkowski tutuklandı
ntv.com.tr, Reuters
Birden çok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh’u protesto eden Hollywood yıldızı Amy Schumer ve ünlü model Emily Ratajkowksi gözaltına alınarak tutuklandı.
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Birden çok kadına cinsel tacizle suçlanan ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme Adayı Brett Kavanaugh’un Senato tarafından onaylanmasının ardından duruma tepki gösteren yüzlerce kadın Washington’da yer alan Senato binasının önünde eylem yaptı.
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Hollywood yıldızı Amy Schumer ve model Emily Ratajkowksi de protestoya katılan kadınlar arasında yer aldı.
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Ancak polis eyleme müdahale etti ve 37 yaşındaki Schumer ve 27 yaşındaki Ratjkowski’nin de dahil olduğu onlarca kadını gözaltına aldı.
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Ratajkowksi, Schumer ile birlikte tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:
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“Bugün, cinsel taciz nedeniyle birden fazla kadın tarafından suçlanan bir adam olan Brett Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme'ye aday gösterilmesini protesto ettiğim için tutuklandım. Kadınlara zarar veren erkekler artık daha fazla güçlü pozisyonlara yerleştirilemezler.
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Kavanaugh’un ABD Yüksek Mahkemesi’n’de yargıç adayı olarak kabul edilmesi, bu ülkede kadınlara önem verilmediğinin mesajıdır.
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7Kadınlarına, erkeklerine olduğu gibi saygı duyan, onları destekleyen ve kabul eden bir hükümet talep ediyorum.”
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8Schumer ve Ratajkowksi'nin hangi sebeple gözaltına alınarak tutuklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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NE OLMUŞTU?Geçen hafta, Kavanaugh'ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden biri olan Christine Blasey Ford, Adalet Komisyonu'nda ifade vermişti.
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Yaşadığı olayları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ford, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından söz alan Kavanaugh ise Ford ya da başka birine cinsel tacizde bulunmadığını öne sürmüştü.
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Ardından, ABD Senatosu Adalet Komitesi 10'a karşı 11 oyla Kavanaugh'ın Yüksek Mahkeme üyeliği adaylığını onaylamıştı.
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12Kavanaugh protestosundan kareler...
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