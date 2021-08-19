Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan babasının eski eşi İpek Açar'a soyadı tepkisi

Beste Açar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç gitmemiş sanki hep var gibi... Babalar anneler asla ölmez ki... Burada görünmeyenin ötesinde rüzgardan başka bir ben sesimle, bir de tüm sonsuz varlığıyla canım babam var. Babam için yapmayı ertelediğim uzun zamandır benim aracılığımla açığa çıkması gereken bana defalarca gelen mesajları var. Babamın ifadeleri her zaman net olmuştur. Babamla bağlandığımda benden istediği şeylerin ağırlığıyla biraz sıkışık bir alanda hissediyor olsam da şimdi zamanı... Yineliyorum bunlar babamın benden yapmamı istediği bir rica. Babam için yazıyorum ki yazacaklarımı babamı yakından tanıyan herkes zaten onun bir parçası olduğunu anlayacaktır."