Kayseri mantısı sofraları süslüyor

Yağ mantısı, tepsi mantısı gibi 30 farklı türde yapılan mantı, lezzeti ile damakları şenlendiriyor. Kentte imece usulü doldurulan mantı, evlerde ve restoranlarda tüketiliyor. Kayseri mutfağı ile özdeşleşen mantı, lezzeti ile sofraları süslüyor.

Kocasinan Belediyesi’ne ait restoranda mantı ustası Funda Cansever, Kayseri mantısının nasıl yapıldığını anlattı. Cansever, "Kayseri mantısı sert bir hamurla yoğrulan, küçük kıymalarla birleşen ve çok küçük kapamalarla oluşan bir yiyecek olup, şehrimizin en meşhur yemeğidir. Yumurta, tuz, un ile hamuru yapılır. Büyük olarak oklava yardımıyla açılır, daha sonra küçük parçalara ayrılır. Hamur parçalarının içine kıyma konur ve haşlanır. Daha sonra salçalı suda yeniden pişirilir. Sumak ve yoğurt ile servis edilir" dedi.





