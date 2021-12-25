Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal mesaj

Erdal Lafçı ile fotoğraflarını yayınlayan Ergül şu sözleri dile getirdi: Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını ve ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifli dinlediğini görebilmeyi çok isterdim…



