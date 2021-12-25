Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal mesaj

Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, duygusal bir mesaj yayınladı. Ergül, "Aşkımız sonsuza dek sürecek. Ben senin için yaşayacağım, bulutlar ötesinde şarkılar söyleyeceğim" dedi.

Haberler 25.12.2021 - 10:55

Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal mesaj - 1

İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.


Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal mesaj - 2

Erdal Lafçı ile fotoğraflarını yayınlayan Ergül şu sözleri dile getirdi: Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını ve ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifli dinlediğini görebilmeyi çok isterdim…

Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal mesaj - 3

'Biz birbirimize çok iyi geliyoruz' derdin. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın.


Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal mesaj - 4

"Aşkımız sonsuza dek sürecek. Ben senin için yaşayacağım, bulutlar ötesinde şarkılar söyleyeceğim."


Kazada sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül’den duygusal mesaj - 5

"Verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım. Seni her daim sınırsızca seveceğim"

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