Kazara Aşk 12. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Şimal, Civan’la beklenmedik yakınlaşmalarından etkilenmiştir. Fakat kendisinin de Civan’a karşı bir şeyler hissettiği gerçeğini kabullenemez. Üstelik Civan’ın aşk itirafının, şirketi geri kazanmak için yaptığı yeni bir hamleden ibaret olduğunu düşünüyordur. Civan ise Şimal’i aşkına inandırmak, onun kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır.