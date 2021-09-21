Kazara Aşk 12. yeni bölüm fotoğrafları

Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Star'ın sevilen dizisi Kazara Aşk, 23 Eylül'de 12. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Civan, Şimal’i aşkına inandırıp kalbini kazanabilecek mi? İşte Kazara Aşk yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

21.09.2021 - 11:30

Kazara Aşk 12. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanan Koliba Film imzalı Kazara Aşk, yeni bölümleriyle perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Kazara Aşk, 23 Eylül'de 12. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Kazara Aşk 12. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Şimal, Civan’la beklenmedik yakınlaşmalarından etkilenmiştir. Fakat kendisinin de Civan’a karşı bir şeyler hissettiği gerçeğini kabullenemez. Üstelik Civan’ın aşk itirafının, şirketi geri kazanmak için yaptığı yeni bir hamleden ibaret olduğunu düşünüyordur. Civan ise Şimal’i aşkına inandırmak, onun kalbini kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Kazara Aşk 12. yeni bölüm fotoğrafları - 3

Civan’ın, Şimal’e kavuşma hayalleri, babasının ikisinin evliliğiyle ilgili verdiği kararla alt üst olur. Tahsin, onun aslında Nazlı ile evli olduğunu öğrendikten sonra Civan’ın herkesi ve özellikle Şimal’i daha fazla kandırmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Civan, babasının kesin talebi ile Şimal’e aşkı arasında sıkışıp kalır.

Kazara Aşk 12. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Civan, söylediği yalanları telafi edecek yolu mu, Şimal’e olan aşkını mı seçecektir? Peki Şimal, Civan’a karşı hisleriyle yüzleşip sonunda onu sevdiğini kabul edebilecek midir?

Kazara Aşk 12. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun üstlendiği Kazara Aşk’ın yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

Kazara Aşk 12. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ta, Ümit Kantarcılar ‘Civan’, Sude Zülal Güler ise ‘Şimal’ karakterini canlandırıyor.

Kazara Aşk 12. yeni bölüm fotoğrafları - 7
KAZARA AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI
Kazara Aşk 12. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Kazara Aşk 12. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Kazara Aşk 12. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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