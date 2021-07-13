Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın yeni dizisi Kazara Aşk, 4. bölümüyle 15 Temmuz Perşembe günü ekrana gelecek. Yeni bölümde Tahsin’in yeni şartı kardeşleri zora sokuyor. İşte Kazara Aşk 4. yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 13.07.2021 - 09:18 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 09:21

Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanan Koliba Film imzalı Kazara Aşk yeni bölümleriyle perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Kazara Aşk, 4. bölümüyle 15 Temmuz Perşembe günü Star'da ekrana gelecek. 

Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları - 2

4. BÖLÜM KONUSU

Tahsin Bey’in emrivakisiyle balayına gitmek zorunda kalan Civan ve Şimal, depoda baygın halde bıraktıkları Nazlı ve Kenan’ı aileleri fark etmeden oradan çıkarmak zorundadır… Kenan ve Nazlı’nın ayılıp da gerçeği anlatması an meselesidir... Neyse ki Levent ve Aslı, olay çıkmadan onları depodan çıkarmayı başarır. Fakat bu sırada Aslı, ailelere Kenan’ın kim olduğu ile ilgili yepyeni bir yalan söylemek zorunda kalmıştır.

Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları - 3
Depodan çıkan Nazlı ve Kenan, Civan ve Şimal’e tehditlerine devam etmektedir.  Kenan’ı peşini bırakmaya ikna etmek, Şimal için duygusal açıdan epey zor olur. Civan ise, Nazlı’yı bütün gerçeği anlatarak ikna etmeye çalışır. Şimal’le şirket uğruna sahte bir evlilik yaptığını söyler. Şimal için yaptığı evlilik, sadece ailesi için yapılmış bir oyundan ötesi değildir. Nazlı bunları öğrenmesine rağmen Civan’la evli olduklarını herkese açıklamamak için bir şart koşar.
Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları - 4

Civan bunu Nazlı’ya ispat etmek için onun şartlarını yerine getirir. Fakat Nazlı’nın bu testi sırasında gelişen beklenmedik olaylar, Civan’ın Şimal’le evliliğinin, ailelerin gözünde bitme noktasına gelmesine neden olur. Civan’ın şirketin başına geçme hayalleri riske girerken, Okan’ınsa umutları artar. Ancak olanlardan dolayı çok kızgın olan Tahsin, sunduğu yeni şartla iki kardeşin işini daha da zora sokacaktır.

Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun üstlendiği Kazara Aşk’ın yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ta, Ümit Kantarcılar ‘Civan’, Sude Zülal Güler ise ‘Şimal’ karakterini canlandırıyor.

Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları - 7
KAZARA AŞK 4. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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