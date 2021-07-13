Kazara Aşk 4. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 13.07.2021 - 09:18 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 09:21
Star ekranlarında yayınlanan Koliba Film imzalı Kazara Aşk yeni bölümleriyle perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Kazara Aşk, 4. bölümüyle 15 Temmuz Perşembe günü Star'da ekrana gelecek.
4. BÖLÜM KONUSU
Tahsin Bey’in emrivakisiyle balayına gitmek zorunda kalan Civan ve Şimal, depoda baygın halde bıraktıkları Nazlı ve Kenan’ı aileleri fark etmeden oradan çıkarmak zorundadır… Kenan ve Nazlı’nın ayılıp da gerçeği anlatması an meselesidir... Neyse ki Levent ve Aslı, olay çıkmadan onları depodan çıkarmayı başarır. Fakat bu sırada Aslı, ailelere Kenan’ın kim olduğu ile ilgili yepyeni bir yalan söylemek zorunda kalmıştır.
Civan bunu Nazlı’ya ispat etmek için onun şartlarını yerine getirir. Fakat Nazlı’nın bu testi sırasında gelişen beklenmedik olaylar, Civan’ın Şimal’le evliliğinin, ailelerin gözünde bitme noktasına gelmesine neden olur. Civan’ın şirketin başına geçme hayalleri riske girerken, Okan’ınsa umutları artar. Ancak olanlardan dolayı çok kızgın olan Tahsin, sunduğu yeni şartla iki kardeşin işini daha da zora sokacaktır.
Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun üstlendiği Kazara Aşk’ın yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.
Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ta, Ümit Kantarcılar ‘Civan’, Sude Zülal Güler ise ‘Şimal’ karakterini canlandırıyor.