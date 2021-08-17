Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları

Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Kazara Aşk, 8. bölümüyle 19Ağustos Perşembe günü Star'da ekrana gelecek. Yeni bölümde gerçekleri öğrenen Şimal, intikam peşinde. İşte Kazara Aşk yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

ntv.com.tr 17.08.2021 - 09:53

Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları - 1
Star ekranlarında yayınlanan Koliba Film imzalı Kazara Aşk, yeni bölümleriyle perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Kazara Aşk, seyirciyi ekran başına kilitleyecek.
Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları - 2

YENİ BÖLÜM KONUSU

Videoda Okan’ın anlattıklarını duyan Şimal şok olur. Kendini, ona iyilik yapıyormuş gibi gösteren Civan’ın tek derdi şirketin başına geçmektir. Aptal yerine konmak, yalanlarla kandırılmak Şimal’i deliye döndürür. Ancak bunun hesabını sormak yerine tıpkı Civan’ın kendisiyle oynadığı gibi onunla oynayacak, intikamını alacaktır.

Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları - 3
Bu oyuna da, ailesinin yanında Civan kendisini çok üzüyormuş gibi yaparak başlar. Tahsin’in bunun hesabını Civan’dan soracağını çok iyi biliyordur. Beklediği gibi de olur.
Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları - 4
Civan ise Şimal’in gerçekleri öğrendiğinden habersizdir.  Şimal, bir süre baba evinde kalacağını söyleyince Tahsin’in baskısı ve Civan’ın şirketi kaybetme korkusu da artar. Şimal’i eve döndürmenin bir yolunu bulması gerektiğini biliyordur.
Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları - 5

Bu da yetmezmiş gibi Nazlı’nın problemli bir ilişkisi olan babası da Amerika’dan gelmiştir. Nazlı daha önce babasına Civan’la evlendiğini söylediğinden Civan’ın “Nazlı’ya aşık eş” rolünü oynaması gerekiyordur. Böylece Civan bir yandan Nazlı ile mutlu evlilik pozları verirken diğer yandan Şimal’i döndürmeye uğraşır.

Ancak Şimal hiçbir sorun yokmuş gibi davranmasına rağmen eve dönmeye niyetli görünmüyordur.

Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları - 6

Bu sırada elbette Okan da boş durmuyordur. Tüp bebek yapma girişimleri hüsranla sonuçlanınca Vildan’la ikisi çareyi Neval’in macun tarifinde arar.

Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları - 7

Şimal bir süre Civan’la kedinin fare ile oynadığı gibi oynar. Ancak sonunda onun eve dönme teklifini kabul eder. Çünkü Tahsin’in, evlenme şartını yerine getirmesine rağmen neden hala şirketi Civan’a vermediğini anlamak istiyordur. Okan’dan şirket meselesinin içyüzünü öğrenmeye çalışır. Civan ise bu kez yeni bir planı hayata geçirecektir.

Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları - 8

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun üstlendiği Kazara Aşk’ın yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. dizinin senaryosunu ise; Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları - 9

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ta, Ümit Kantarcılar ‘Civan’, Sude Zülal Güler ise ‘Şimal’ karakterini canlandırıyor.

Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları - 10

Kazara Aşk, 19 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Star’da.

KAZARA AŞK 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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