Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları

Bu da yetmezmiş gibi Nazlı’nın problemli bir ilişkisi olan babası da Amerika’dan gelmiştir. Nazlı daha önce babasına Civan’la evlendiğini söylediğinden Civan’ın “Nazlı’ya aşık eş” rolünü oynaması gerekiyordur. Böylece Civan bir yandan Nazlı ile mutlu evlilik pozları verirken diğer yandan Şimal’i döndürmeye uğraşır.

Ancak Şimal hiçbir sorun yokmuş gibi davranmasına rağmen eve dönmeye niyetli görünmüyordur.