Kazara Aşk 9. yeni bölümde Şimal’in hamilelik yalanı ortaya çıkacak mı?

Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk’ın 9. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu.

31.08.2021 - 11:37

Kazara Aşk 9. yeni bölümde Şimal’in hamilelik yalanı ortaya çıkacak mı? - 1
Star ekranlarında yayınlanan Koliba Film imzalı Kazara Aşk'ın 9. yeni bölümünde Şimal, tüm gerçekleri ailelere açıklamak isterken kendini hamilelik yalanının içinde bulmuştur. Hemen gerçeği söylemek istese de ailelerin bu haberi büyük bir mutlulukla karşılaması elini kolunu bağlar.
Kazara Aşk 9. yeni bölümde Şimal’in hamilelik yalanı ortaya çıkacak mı? - 2
O, ailesini ve Tahsin beyleri çok üzmeden bu hamilelik yalanını nasıl sona erdireceğini düşünürken, Civan ise söylediği bu yalanın doğurduğu başka dertlerle uğraşmak zorunda kalır.

Kazara Aşk 9. yeni bölümde Şimal’in hamilelik yalanı ortaya çıkacak mı? - 3
Çünkü Nazlı’nın babası Haldun şirkete yaptığı ani ziyaret sonrası duyduklarından dolayı Nazlı’yı hamile zannediyordur.

Kazara Aşk 9. yeni bölümde Şimal’in hamilelik yalanı ortaya çıkacak mı? - 4
Civan, Haldun gerçekleri anlamasın diye uğraşırken, bir yandan da Şimal’in hamile olduğunu zanneden Nazlı’yı sakinleştirmeye çalışır. Üstelik Şimal’in de yalanı ortaya çıkarmayacağından emin olması gerekiyordur.
Kazara Aşk 9. yeni bölümde Şimal’in hamilelik yalanı ortaya çıkacak mı? - 5
Bütün bunlarla uğraşmasına rağmen yine de keyfi yerindedir çünkü artık şirket ile arasında hiçbir engel kalmamış ve Tahsin şirketi ona vereceğini açıklamıştır.
Kazara Aşk 9. yeni bölümde Şimal’in hamilelik yalanı ortaya çıkacak mı? - 6
Ancak Neval’in Şimal’i kontrol için doktora götürmek istemesiyle bütün oyunu tehlikeye girer.
Kazara Aşk 9. yeni bölümde Şimal’in hamilelik yalanı ortaya çıkacak mı? - 7
Civan, Şimal’in aslında hamile olmadığı anlaşılmasın diye canla başla uğraşırken, daha büyük bir tehlike ile burun buruna gelir; Şimal, Nazlı ile ilgili bütün gerçekleri öğrenmek üzeredir…
Kazara Aşk 9. yeni bölümde Şimal’in hamilelik yalanı ortaya çıkacak mı? - 8
Kazara Aşk 9. yeni bölümde Şimal’in hamilelik yalanı ortaya çıkacak mı? - 9
Kazara Aşk 9. yeni bölümde Şimal’in hamilelik yalanı ortaya çıkacak mı? - 10
Kazara Aşk 9. yeni bölümde Şimal’in hamilelik yalanı ortaya çıkacak mı? - 11

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