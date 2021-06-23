Kazara Aşk'ın Civan'ı Ümit Kantarcılar: Hayatı Civan’a Şimal öğretecek

Civan, Gaziantepli köklü ve zengin bir ailenin oğlu. Şimal ise Karadenizli bir ailenin biricik kızı… Kültürler, gelenekler, adetler hep farklı… Birdenbire ortaya çıkan sürpriz bu birliktelik aileler arasında sorunlar oluşturacak mı?

- Orada çok güzel bir lezzet var, Gaziantepli ve Artvinli aileyi izlerken bu şehirlerimizin kültürel zenginliklerini de göreceğiz... Gaziantep’in o şatafatlı, o büyük ve gösterişli örf ve adetlerinin yanında Karadeniz’in tevazu içinde daha minimal kalması çok tatlı durumları ortaya çıkarıyor…