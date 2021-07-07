Kazara Aşk’ın Vildan'ı Aycan Koptur: Sürpriz yumurta gibi her ortamdan çıkabilir

07.07.2021 - 13:36
Star TV’nin yaz sezonundaki en iddialı dizilerinden Kazara Aşk’ta Vildan Parlak karakterini canlandırıyorsunuz. Vildan, Gaziantepli, saf, iyi kalpli ve dobra bir genç kız. Okan’la evlenmek üzere memleketinden İstanbul’a geliyor. Vildan Parlak’ı ve hikayesini bir de sizden dinlesek…
- Vildan Gaziantepli, aile kurmaya çok istekli, ev hanımlığına epey yatkın, çok tatlı ve iyi niyetli biri. Biraz fazla düşünceli ve ısrarcı, o yüzden rahatsızlık verebiliyor bazen etrafa… Ama bunların hepsi sevgiden. Kendini de çok beğeniyor, aşırı özgüvenli biri. Açıkcası Vildan’ın başına ne gelirse gelsin, sırtı yere gelmez, bu da bence çok güzel ve pozitif bir özellik…
Fotoğrafından aşık olduğu Okan’la evlenmek için kilometrelerce yol kat eden Vildan, aşkı karşılıksız çıksa da hiç pes etmiyor. Kayınvalidesi Neval hanım (Servet Pandur) ve çok sevdiği Okan’ın (Sadi Celil Cengiz) gönlünü sonunda kazanıyor. Peki Vildan Parlak, Saydam ailesinin gelini olunca mutluluğu yakalayabilecek mi?
- Bence Vildan her ortamda mutluluğu yakalamasını bilir, onu üzen sonrasında daha çok üzülür benden söylemesi…
Kazara Aşk’ın 8 Temmuz Perşembe akşamı izleyeceğimiz 3. Bölümünde Vildan-Okan ve Şimal-Civan çiftinin nikahlarına tanıklık edeceğiz. Peki, Vildan hayalinde beyaz atlı prensiyle muhteşem bir düğün hayali kurarken, Okan’ın kardeşiyle aynı anda evlenmelerine nasıl bakıyor?
- Açıkcası Vildan düğünün ortak olmasını pek umursamıyor. Onun umursadığı hayalindeki gibi gösterişli ve büyük bir düğün yerine küçük ve aile arasında bir düğün yapılması.
İlk bölümlerdeki sahnelerde on parmağında on marifet olan tam bir ev kızı olarak izlediğimiz Vildan, iş hayatına soyunacak mı? Kısa sürede izleyicilerin beğenisini toplayan Vildan Saydam’ın eğlenceli maceraları olacak mı?
- Henüz iş hayatı konusunda bir bilgim yok ama konu Vildan ise bence her yere bir şekilde girer, sürpriz yumurta gibi her ortamdan çıkacağını düşünüyorum. Eğlenceli maceraları tabii ki olacak, ben de merakla bekliyorum.
Sizi daha çok komedi filmlerinde, dizilerinde tiyatro oyunlarında izledik. Genelde bu tür teklifler geliyor galiba…
- Ağırlıklı olarak komedi işlerinde yer aldım bu doğru ancak bunun oyunculuğumdan ve komedi timing’ini iyi tutturmamdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Genelde sıklıkla aynı tür işlerde oynayınca başka bir türde oynayamazsın gibi yanlış bir algı oluşturuluyor. Ben buna katılmıyorum. Aslında birçok kısa filmde dram da oynadım, hep de güzel geri dönüşler aldım. Yani bence “oyuncu” hepsini oynayabilmeli, tüm tekliflere açık olmalıyız…
Kazara Aşk’taki Vildan Parlak Saydam karakteri için nasıl bir hazırlık yaptınız?
- Vildan benim içimde hep hazırdı, sadece seyircinin karşısına çıkardım... "En büyük hayalim evlenmek ve hamarat bir ev hanımı olmak olsa nasıl davranırdım” sorusunu kendime sorup Vildan’ı geliştirdim.
Gaziantep’in yemek kültürü gerçekten muhteşemdir. Siz aslen nerelisiniz? Mutfak kültürünüzde memleket etkileri seziliyor mu? Gaziantep mutfağında en çok sevdiğiniz yemek, tatlı hangisi? Dizide hamur açarken çok profesyonelsiniz. Özel yaşamınızda mutfakla aranız nasıl? Yöresel lezzetleri de yapar mısınız?
- Her yerde İzmirli olduğum yazsa da ben aslında Antalyalıyım. Anne tarafında göçmenlik var. Annem aşçı eğitmeni bu arada. Aşçı yetiştiriyor. Ben de sinema okumasaydım gastronomi istiyordum. Yani mutfakla oldukça ilgiliyimdir. Hamur işi yapmakla hiç aram yok ama Dünya Mutfağı konusunda epey meraklıyım ve becerikli olduğum söylenir. Yöreselde henüz kendimi geliştirmedim, şimdilik Türkiye dışı yörelerdeyim.Antep mutfağında içli köfte favorim! Bir kere yapmıştım hatta. Üstelik Londra’daki evimde. Tatlıyla maalesef aram yok. Aksi gibi her bölüm baklava yediriyorlar.
Aycan Koptur, sanat kariyeriyle ilgili hayallerinin tümünü gerçekleştirdi mi?
- Elbette tümünü gerçekleştirmedim ama genelde koyduğum hedeflere er ya da geç ulaşıyorum, bu da çok güzel bir şey. Kazara Aşk da hedeflerimde emin adımlarla ilerlediğimi gösteren, çok keyif alarak bulunduğum bir iş.
Dizi setinin dışında boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz?
- Boş bulduğum her an bir yerlere kaçıp “durmak” istiyorum. Bizim sektör çok yorabiliyor fiziken ve ruhen, ben de bu tarz yorulmaları en aza indirmek için her boş zamanımı zihnimi yormayacak ve dinlendirecek aktivitelerle değerlendirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda enstrüman çalmak ve şarkı söylemek hayatımın önemli bir yerinde. Dolayısıyla oyunculuk dışındaki zamanımı müziğe ayırmaya da özen gösteriyorum…
Normalde Londra’da yaşıyorsunuz ancak Türkiye’de çalışıyorsunuz, ikisini bir arada nasıl yürütüyorsunuz?
- Evet 2017 yılından beri Londra’dayım ancak söylediğiniz gibi proje oldukça Türkiye’deyim. Başta çok zorlanıyordum ama artık 2 evim var gibi düşünüyorum. Fakat “Kazara Aşk” olmasa, uzun süre gelmeyi düşünmüyordum. Vildan kalbimi çaldı.