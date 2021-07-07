Kazara Aşk’ın Vildan'ı Aycan Koptur: Sürpriz yumurta gibi her ortamdan çıkabilir

Star TV’nin yaz sezonundaki en iddialı dizilerinden Kazara Aşk’ta Vildan Parlak karakterini canlandırıyorsunuz. Vildan, Gaziantepli, saf, iyi kalpli ve dobra bir genç kız. Okan’la evlenmek üzere memleketinden İstanbul’a geliyor. Vildan Parlak’ı ve hikayesini bir de sizden dinlesek…

- Vildan Gaziantepli, aile kurmaya çok istekli, ev hanımlığına epey yatkın, çok tatlı ve iyi niyetli biri. Biraz fazla düşünceli ve ısrarcı, o yüzden rahatsızlık verebiliyor bazen etrafa… Ama bunların hepsi sevgiden. Kendini de çok beğeniyor, aşırı özgüvenli biri. Açıkcası Vildan’ın başına ne gelirse gelsin, sırtı yere gelmez, bu da bence çok güzel ve pozitif bir özellik…

KAZARA AŞK 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI