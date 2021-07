Kazara Aşk’ın Vildan'ı Aycan Koptur: Sürpriz yumurta gibi her ortamdan çıkabilir

Dizi setinin dışında boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz?

- Boş bulduğum her an bir yerlere kaçıp “durmak” istiyorum. Bizim sektör çok yorabiliyor fiziken ve ruhen, ben de bu tarz yorulmaları en aza indirmek için her boş zamanımı zihnimi yormayacak ve dinlendirecek aktivitelerle değerlendirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda enstrüman çalmak ve şarkı söylemek hayatımın önemli bir yerinde. Dolayısıyla oyunculuk dışındaki zamanımı müziğe ayırmaya da özen gösteriyorum…