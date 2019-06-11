Keanu Reeves’ten hayranlarına nazik hareket (Asla temas yok)
Kibarlığı ve hayırseverliğiyle takdir toplayan ünlü oyuncu Keanu Reeves’in hayranlarıyla fotoğraf çektirirken tercih ettiği hareket, nezaketini gözler önüne seriyor. Reeves, asla hayranlarına temas etmiyor
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Daha önce metroda inenlere öncelik verip kadınlara da yerini verdiğini gösteren gizlice çekilen görüntüsüyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Keanu Reeves, bir kez daha nezaketini kanıtladı.
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54 yaşındaki Kanadalı oyuncunun yıllardır hayranlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarda bir detay dikkat çekiyor.
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FOTOĞRAFLARDAKİ DETAY
Reeves, yan yana ve sarılarak poz verdiği hayranlarına asla dokunmuyor. Eliyle onların belini kavramıyor.
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ELİ HEP HAVADA
Fotoğraflarda Reeves’in eline dikkatli bakınca, yanındaki kişiyi rahatsız etmemek için elini havada tuttuğu görülüyor.
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GÖNLÜ ZENGİN OYUNCU
Matrix filminin yıldızı, nezaketinin yanı sıra hayırseverliğiyle de biliniyor. Çeşitli kurumlara milyonlarca dolar bağışlamasının yanı sıra Matrix'in özel efekt ekibine kendi maaşından para vermesiyle de takdir toplamıştı.
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TACİZLE İLGİSİ YOK!
Bunun son dönem Hollywood'da patlak veren taciz olayları nedeniyle ilgili olduğu yazılsa da aslında ünlü oyuncunun öteden beri insanlarla 'temas' konusunda mesafeli olduğu biliniyor.