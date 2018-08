Keira Knightley: Uçlarda yaşayan bir kadınım

- Setlerde edindiğiniz güzellik sırlarınız nelerdir? "Sadece bir tane var: Fondöteninizi, nemlendiriciniz, kreminiz ya da her ne kullanıyorsanız, onunla karıştırmak. Böylece daha doğal bir görünüm elde ediyorsunuz. Bu karışım, inanılmaz parlak ve güzel bir cilt rengi sağlıyor."

- Günlük bakımınızın en sıradan bölümü nasıldır? Makyajımı su ve sabunla çıkarıyorum. Süper basit olmasına özen gösteriyorum. Temizleyici, tonik ya da bu tarz şeyleri kullanmıyorum. Yılda iki kez bakım yaptırıyorum. Her defasında harika hissediyorum ama yine de çok fazla makyajla çalıştığım için kendime ayırdığım zamanlarda özel ürün kullanmıyorum.

- Liz Bennett’e hayat verdiğiniz Pride and Prejudice’teki (Aşk ve Gurur) stilinizin de ikonik olduğu söyleniyor... ^"O zaman bir peruk kullanmıştım. Çok da güzel kâkülleri vardı. Ama rol yapması daha zordu çünkü farklı ve özel bir görünüme sahiptim."

10

"Never Let Me Go’da çalışırken harika ve modaya uygun kâkülüm vardı ve o zaman, ‘Hayır, bu bütün film boyunca işimize yaramayacak’ denildi, saçımı gerçekten korkunç bir şekilde kestiler."