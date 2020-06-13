Kelly Clarkson boşanma davasından önce malikanesini satışa çıkardı

Amerikalı şarkıcı Kelly Clarkson, eşi Brandon Blackstock’tan boşanmadan önce Los Angeles’taki devasa malikanesini 10 milyon dolara satışa çıkardı.

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13.06.2020 - 06:47

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Kelly Clarkson, eşi Brandon Blackstock’a boşanma davası açmasından bir ay önce Los Angeles’taki 8 yatak odalı, 11 banyolu evini satışa çıkardı.

38 yaşındaki Clarkson, 43 yaşındaki Brandon’dan boşanmak üzere 4 Haziran’da mahkemeye başvurdu.

Çift ve çocukları, geçen ay Los Angeles’taki evlerini satışa çıkardıklarında Montana'daki bir çiftlikte birlikte karantinaya girmişti.







Satışa çıkarılan bin metrekareye yakın büyüklükteki malikanede yok, yok.

Havuz ve jakuzinin yanı sıra iki yatak odalı ve iki banyolu iki misafir konutu da olan San Fernando Vadisi’ndeki evin tam satış fiyatı 9 milyon 995 bin dolar.

Mutfakta iki bulaşık makinesi, son teknoloji ürünü cihazlar barındıran evin bahçesinde özel barbekü istasyonu da yer alıyor.

Ahşap kirişli, yüksek tavanlı evin kapalı spor salonu, terası, sinema salonu da bulunuyor.

Ev, satışa çıkarıldığı gayrimenkul sitesinde, “Sanat, tasarım ve işlevselliği birleştiren bu başyapıt, günlük hayatı tamamen yeni bir seviyeye çıkarıyor” ifadesiyle tasvir ediliyor.





Clarkson iki yıldan daha kısa süreyi geçirdiği evini 2018’de 8,5 milyon dolara satın almıştı.

Ünlü şarkıcı, eşi Blackstock ile 10 yıldan uzun bir süre Nashville'de yaşadıktan sonra Los Angeles'a taşınmıştı.

Clarkson ile aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Blackstock, 2013 yılında evlendi ve iki çocukları oldu. River Rose adındaki kızları 5, Remington Alexander adındaki oğulları ise 4 yaşında. Blackstock’un aynı zamanda önceki ilişkisinden 18 yaşında Savannah ve 13 yaşında Seth adında iki çocuğu bulunuyor.