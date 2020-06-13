Kelly Clarkson boşanma davasından önce malikanesini satışa çıkardı

Amerikalı şarkıcı Kelly Clarkson, eşi Brandon Blackstock’tan boşanmadan önce Los Angeles’taki devasa malikanesini 10 milyon dolara satışa çıkardı.

13.06.2020 - 06:47

Kelly Clarkson boşanma davasından önce malikanesini satışa çıkardı - 1
Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Kelly Clarkson, eşi Brandon Blackstock’a boşanma davası açmasından bir ay önce Los Angeles’taki 8 yatak odalı, 11 banyolu evini satışa çıkardı.
Kelly Clarkson boşanma davasından önce malikanesini satışa çıkardı - 2
38 yaşındaki Clarkson, 43 yaşındaki Brandon’dan boşanmak üzere 4 Haziran’da mahkemeye başvurdu.
Kelly Clarkson boşanma davasından önce malikanesini satışa çıkardı - 3
Çift ve çocukları, geçen ay Los Angeles’taki evlerini satışa çıkardıklarında Montana'daki bir çiftlikte birlikte karantinaya girmişti.


Kelly Clarkson boşanma davasından önce malikanesini satışa çıkardı - 4
Satışa çıkarılan bin metrekareye yakın büyüklükteki malikanede yok, yok.
Kelly Clarkson boşanma davasından önce malikanesini satışa çıkardı - 5
Havuz ve jakuzinin yanı sıra iki yatak odalı ve iki banyolu iki misafir konutu da olan San Fernando Vadisi’ndeki evin tam satış fiyatı 9 milyon 995 bin dolar.
Kelly Clarkson boşanma davasından önce malikanesini satışa çıkardı - 6
Mutfakta iki bulaşık makinesi, son teknoloji ürünü cihazlar barındıran evin bahçesinde özel barbekü istasyonu da yer alıyor.
Kelly Clarkson boşanma davasından önce malikanesini satışa çıkardı - 7
Ahşap kirişli, yüksek tavanlı evin kapalı spor salonu, terası, sinema salonu da bulunuyor.
Kelly Clarkson boşanma davasından önce malikanesini satışa çıkardı - 8
Ev, satışa çıkarıldığı gayrimenkul sitesinde, “Sanat, tasarım ve işlevselliği birleştiren bu başyapıt, günlük hayatı tamamen yeni bir seviyeye çıkarıyor” ifadesiyle tasvir ediliyor.

Kelly Clarkson boşanma davasından önce malikanesini satışa çıkardı - 9
Clarkson iki yıldan daha kısa süreyi geçirdiği evini 2018’de 8,5 milyon dolara satın almıştı.
Ünlü şarkıcı, eşi Blackstock ile 10 yıldan uzun bir süre Nashville'de yaşadıktan sonra Los Angeles'a taşınmıştı.
Kelly Clarkson boşanma davasından önce malikanesini satışa çıkardı - 10
Clarkson ile aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Blackstock, 2013 yılında evlendi ve iki çocukları oldu. River Rose adındaki kızları 5, Remington Alexander adındaki oğulları ise 4 yaşında. Blackstock’un aynı zamanda önceki ilişkisinden 18 yaşında Savannah ve 13 yaşında Seth adında iki çocuğu bulunuyor.

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