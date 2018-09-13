Kenan Doğulu: Beren büyük sabır gösterdi
Yaz konserlerine devam eden Kenan Doğulu, yeni albümünün hazırlık sürecinde eşi Beren Saat için, "Büyük sabır gösterdi. Binlerce kez teşekkür" dedi.
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1Yeni albümü Vay Be için çıktığı turnede 26 bin 434 km yol yapan Kenan Doğulu, Alem dergisine açıklamalarda bulundu.
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2Yeni albümünün hazırlık sürecinde şarkılarını eşi Beren Saat’e milyonlarca kez dinlettiğini söyleyen Doğulu, “Kayıt zamanlarına dayanmak zor iştir. Beren büyük sabır gösterdi. Sevgilimin sabrına binlerce kez teşekkür” dedi.
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3Doğulu şöyle devam etti: "Yan komşum Sezen Aksu. Yalısında yüzlerce hit şarkıya imza atmış bir star. Komşumdan manevi ve yaratıcı bir güç alıyorum"
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4Çağdaş Türk sanatçıların eserlerini biriktiren Doğulu, röportajda hayranı olduğu Burhan Doğançay’ın (1929-2013) kendi konser afişini kullandığı iki eserini aldığını da dile getirdi.
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Doğulu daha önce verdiği bir röportajda ise albümün en romantik şarkısı ‘Yosun’u, “Yosun gözlüm” dediği eşi Saat’e yazdığını açıklamıştı.
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