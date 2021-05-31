Kenan Doğulu ve Beren Saat tatilde

Evliliklerindeki krizi atlatan Beren Saat ile Kenan Doğulu da tatil sezonunu açtı. Hem iş, hem de tatil için Bodrum'da bulunan çift, önceki gün denize girerken görüntülendi.

31.05.2021 - 09:38

Kenan Doğulu ve Beren Saat tatilde - 1
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan ve evliliklerindeki krizlerle sık sık gündeme gelen Beren Saat (37) ve Kenan Doğulu (46), Bodrum'daki tatillerinde objektiflere takıldı.


Kenan Doğulu ve Beren Saat tatilde - 2
Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Hem iş hem tati yapan çift bir dergi çekimi için Bodrum’a gitti.


Kenan Doğulu ve Beren Saat tatilde - 3
Yakın arkadaşları Belçim Bilgin'in de eşlik ettiği ikili Torba'daki bir otelde kalıyor.


Kenan Doğulu ve Beren Saat tatilde - 4
Önceki gün otelin plajında görüntülenen çiftin keyfi yerindeydi.

İşte çiftin tatilinden diğer kareler...
Kenan Doğulu ve Beren Saat tatilde - 5
Kenan Doğulu ve Beren Saat tatilde - 6
Kenan Doğulu ve Beren Saat tatilde - 7
Kenan Doğulu ve Beren Saat tatilde - 8

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