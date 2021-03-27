Kendall Jenner hamile mi?

Podyum dünyasının aranan modellerinden olan Kendall Jenner'ın annesi Kris Jenner'ın Twitter paylaşımı kafaları karıştırdı. Anne Jenner'ın biberon emojisi not düştüğü paylaşımına kızını etiketlemesi hamilelik dedikodularını alevlendirdi.

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27.03.2021 - 08:30

hamilelik iddialarıyla gündemde. 14 Şubat'ta basketbolcu Devin Booker ile aşk yaşadığını duyuran ünlü model Kendall Jenner, "Bebek arzum çok yüksek. Hem de bunu yakın bir zamanda istiyorum" sözlerinden kısa bir süre sonraiddialarıyla gündemde.

Hamilelik dedikodularının nedeni ise anne Kris Jenner 'ın Twitter paylaşımı oldu.

Twitter hesabından biberon emojisi not düştüğü paylaşımına kızını etiketleyerek, "Bunu aldın" diyen anne Jenner, 'hamilelik' dedikodularını alevlendirdi.

"BU HAMİLELİK DUYURUSUNA BENZİYOR"



Annesinin gönderisine kayıtsız kalmayan ünlü model, "Bu hamilelik duyurusuna benziyor" şeklinde konuştu. Jenner'ların bu paylaşımları takipçilerini heyecanlandırdı.

Birçok hayranı, biberon ikonundan yola çıkarak, Kendall Jenner'ın hamile olduğunu savundu.Kris Jenner'ın bir takipçisi, paylaşıma, "Kendall hamilemi mi?" yorumunu yaparken, bir başkası ise, "O ancak bebek bakıcılığı yapar" dedi.Bu yorum aslında doğruydu.

Kris Jenner'ın Tweet atmasının nedeni, Keeping Up With the Kardashians'ın perşembe günü yayınlanan bölümünde Kendall'ın, ailenin Malibu, California'daki tatil evinde düzenledikleri kızlar gecesinde, kardeşleri Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian West'in çocuklarına bebek bakıcılığı yapmayı kabul etmesini desteklemekti. Ancak bu tweet takipçiler tarafından Kendall'ın hamile olduğu yönünde yorumlandı.