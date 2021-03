Kendall Jenner hamile mi?

Twitter hesabından biberon emojisi not düştüğü paylaşımına kızını etiketleyerek, "Bunu aldın" diyen anne Jenner, 'hamilelik' dedikodularını alevlendirdi.

Kris Jenner'ın Tweet atmasının nedeni, Keeping Up With the Kardashians'ın perşembe günü yayınlanan bölümünde Kendall'ın, ailenin Malibu, California'daki tatil evinde düzenledikleri kızlar gecesinde, kardeşleri Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian West'in çocuklarına bebek bakıcılığı yapmayı kabul etmesini desteklemekti. Ancak bu tweet takipçiler tarafından Kendall'ın hamile olduğu yönünde yorumlandı.