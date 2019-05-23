NTV

Kendall Jenner ile Ben Simmons ayrıldı

ntv.com.tr

Süper model Kendall Jenner ile NBA basketbolcusu olan sevgilisi Ben Simmons, basından gizli tuttukları bir yıllık ilişkilerini bitirdi.

  • 1

    Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner ile NBA basketbolcusu olan sevgilisi Ben Simmons ayrıldı.

  • 2

    Ayrılık haberi, ünlü modelin ilişkisini basından saklı tutmak istediğini söylemesinden birkaç gün sonra geldi.

  • 3

    Page Six’in haberine göre çift bir yıllık birlikteliğin ardından bir hafta önce ‘ara verme’ kararı aldı.

  • 4

    Çifte yakın kaynaklar, Kendall Jenner’ın ayrılık sonrası arkadaşlarıyla zaman geçirdiğini, eğlenceli hayatına döndüğünü belirtti.

  • 5

    23 yaşındaki Jenner ile 22 yaşındaki Simons, Mart 2018’de birlikte olmaya başlamış, ünlü model bu yılın başında katıldığı Ellen DeGeneres’in TV programında ilişkilerini doğrulamıştı.

  • 6

    En son Vogue Avustralya’ya verdiği röportajda Jenner, Philadelphia 76ers takımı oyuncusuyla evlilik planı sorusuna, “Belki. Kesinlikle şimdi değil ama belki bir gün” yanıtını vermişti.

  • 7

    Jenner, kardeşleri Kim Kardashian ya da Kylie Jenner gibi ilişkisini gözler önünde yaşamamasının sebebini de şöyle açıklamıştı: “Çok gencim. Şu anda ilişkilerin her zaman büyük bir kesinliği olmadığını hissediyorum. Uzun süreli olup olmayacağını bilmediğim bir şeylerin üzerine çok fazla dikat çekmek istemiyorum.”

  • 8

    Jenner ayrıca, “Bir ilişki iki kişi arasında yaşanır. Başkalarını o ilişkiye dahil edersen tüm o fikirleri de dahil edersin ve bence bu adil değil” ifadesini kullandı.
  • 9

    Kendall Jenner, sık sık Ben Simons’un BNA maçlarını seyretmeye gidiyordu.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin