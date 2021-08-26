Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde

Yıldız model Kendall Jenner, NBA oyuncusu sevgilisi Devin Booker ile İtalya'nın Ponza Adası'nda görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A) Dünyaca ünlü ABD'li model Kendall Jenner ile NBA oyuncusu Devin Booker soluğu İtalya'nın Ponza Adası'nda aldı. İtalya'nın turistik bölgesi Ponza Adası'na demir atan sevgililer, deniz kenarında görüntülendi. Ünlü çift, mavi turda denizin ve güneşini keyfini çıkardı. 25 yaşındaki Jenner, NBA'de Phoenix Suns forması giyen kendisinden bir yaş küçük basketbolcu Devin Booker yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor. Aile üyelerinin aksine özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Jenner, daha önce aşkını sosyal medyadan ilan etmişti. Bu ilişki, Jenner'ın NBA basketbolcularından 4. sevgilisi. Basketbol tutkusuyla bilinen Jenner daha önce Kyle Kuzma, Blake Griffin ve Ben Simmons ile birliktelik yaşamıştı.\nİşte çiftin tatilinden diğer kareler...