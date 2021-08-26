Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde

Yıldız model Kendall Jenner, NBA oyuncusu sevgilisi Devin Booker ile İtalya'nın Ponza Adası'nda görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

26.08.2021 - 10:23

Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 1
Dünyaca ünlü ABD'li model Kendall Jenner ile NBA oyuncusu Devin Booker soluğu İtalya'nın Ponza Adası'nda aldı.


Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 2
İtalya'nın turistik bölgesi Ponza Adası'na demir atan sevgililer, deniz kenarında görüntülendi. Ünlü çift, mavi turda denizin ve güneşini keyfini çıkardı.


Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 3
25 yaşındaki Jenner, NBA'de Phoenix Suns forması giyen kendisinden bir yaş küçük basketbolcu Devin Booker yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor.


Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 4
Aile üyelerinin aksine özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Jenner, daha önce aşkını sosyal medyadan ilan etmişti.


Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 5

Bu ilişki, Jenner'ın NBA basketbolcularından 4. sevgilisi. Basketbol tutkusuyla bilinen Jenner daha önce Kyle Kuzma, Blake Griffin ve Ben Simmons ile birliktelik yaşamıştı.

İşte çiftin tatilinden diğer kareler...

Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 6
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 7
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 8
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 9
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 10
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 11
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 12
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 13
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 14
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 15
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 16
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 17
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 18
Kendall Jenner ile Devin Booker tatilde - 19

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER