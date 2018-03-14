Kendall Jenner: Saklayacak hiçbir şeyim yok

1 Reality show yıldızı ve süper model Kendall Jenner, Vogue ABD’nin nisan sayısına konuk oldu. Moda fotoğraflarının çekimi Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott tarafından yapılırken, egzotik kıyafetlerle görülen 22 yaşındaki Jenner derginin kapağında bir papağanla yer aldı.

2 Jenner, röportajında basketbolcu erkek arkadaşı Blake Griffin, kız kardeşi Kylie Jenner’ın yeni doğan bebeği ve lezbiyen olduğu iddalarına ilişkin konuştu.

3 “SAKLAYACAK HİÇBİR ŞEYİM YOK”

NBA takımlarından Los Angles Clippers’ta forma giyen 28 yaşındaki Griffin hakkında, “ Gerçekten çok iyi biri. Bana çok nazik davranan birisiyle birlikteyim” ifadelerini kullanan ABD’li model, hakkında lezbiyen olduğuna dair çıkan söylentilere ise şu şekilde cevap verdi:

4 “Sanıyorum ki, ilişkilerimi gizli yaşamayı tercih ettiğimden hakkımda böyle düşünülüyor. İnsanlar beni diğer kız kardeşlerim (Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian) gibi bir erkekle sürekli görmediğinden...

5 "Vücudumda biseksüel ya da gay bir kemik yer aldığını sanmıyorum, ama emin değilim. Kim bilebilir ki? Asla eşcinselliğin karşısında değilim, ama hiç böyle bir deneyim yaşamadım."

6 "Benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Eşcinsel ya da biseksüel olsam bunu insanlara söylerdim, saklama gereği duymazdım.”

7 “STORMI, KYLIE İLE BENİ DAHA DA YAKINLAŞTIRDI” Kendall Jenner’ın üç kız kardeşi anne oldu ve Kloe Kardashian ise ilk çocuğuna hamile. Jenner konuyla ilgili ailesinin genişlemesinden mutlu olduğunu, ancak kendisinin anne olmak için aceleci davranmak istemediğini söyledi:

8 "Biraz daha bekleyeceğim. Çocuk sahibi olmak istiyorum, ama 28 ya da 29 yaşındayken.”

9 “Stormi, Kylie ile beni hiç olmadığımız kadar yakınlaştırdı. Bu ailedeki diğer doğumlardan daha farklı değil ama, sonuçta o(Kylie) benim birlikte büyüdüğüm küçük kız kardeşim.”

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