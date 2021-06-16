Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde

Üç yıl önce Justin Bieber ile evlenen model Hailey Baldwin ile meslektaşı Kendall Jenner Meksika tatilinde objektiflere yansıdı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

16.06.2021 - 11:41 | Son Güncelleme : 16.06.2021 - 11:57

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Basketbolcu Devin Booker ile birliktelik yaşayan yıldız model Kendall Jenner ile Hailey Baldwin tatil için soluğu Meksika Cabo'da aldı.


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Arkadaş grubunun da eşilik ettiği model meslektaşların tatili kameralara yansıdı.


Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 3
25 yaşındaki Jenner, Baldwin ve arkadaş grubu havuz başında görüntülendi.
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 4
Yıldız modeller tatillerinden bazı kareleri ise sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 5
İşte iki yıldız modelin tatilinden diğer kareler...
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 6
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 7
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 8
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 9
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 10
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 11
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 12
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 13
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 14

SOSYAL MEDYA

Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 15
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 16
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde - 17

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