Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde

Üç yıl önce Justin Bieber ile evlenen model Hailey Baldwin ile meslektaşı Kendall Jenner Meksika tatilinde objektiflere yansıdı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A) Basketbolcu Devin Booker ile birliktelik yaşayan yıldız model Kendall Jenner ile Hailey Baldwin tatil için soluğu Meksika Cabo'da aldı. Arkadaş grubunun da eşilik ettiği model meslektaşların tatili kameralara yansıdı. 25 yaşındaki Jenner, Baldwin ve arkadaş grubu havuz başında görüntülendi. Yıldız modeller tatillerinden bazı kareleri ise sosyal medya hesaplarından yayınladı. İşte iki yıldız modelin tatilinden diğer kareler...