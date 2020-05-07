Kendall Jenner’a 9 saniyelik Instagram videosu için 150 bin dolarlık tazminat davası

Fotoğrafçı, Jenner’ı kendisine ait görüntüyü 13 Eylül 2019’da izinsiz olarak kullanmakla suçladı. Davacı, Jenner’ın videoyu 128 milyon Instagram takipçisiyle paylaştığını, videonun 23 milyon kez görüntülendiğini belirterek, zararına karşılık 150 bin dolar tazminat talep etti.