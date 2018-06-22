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Kendall Jenner’a kötü sürpriz

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ABD’li süpermodel Kendall Jenner, İtalya’dan ABD’ye dönüşünde bir markete uğradı. 22 yaşındaki Kardashian/Jenner ailesinin üyesi alışveriş yaparken karşılaştığı “Kill the Kardashians” (Kardashianları öldür) yazılı bir tişört giyen adamın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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    Popüler kültürün günümüzdeki önemli ögelerinden biri olan Kardashians/Jenner ailesinin üyelerinin sevenleri kadar sevmeyenleri de çok.
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    Bu ailenin süpermodel üyesi Kendall Jenner, İtalyan’ın Milan kentinde çıktığı defileden ABD’deki evine dönüşünün hemen ardından kötü bir sürprizle karşılaştı.

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    Eve geldiğinde buz dolabının boş olduğunu fark eden 22 yaşındaki model, alışveriş yapmak için gittiği markette üzerinde “Kill the Kardashians”(Kardashianları öldür) yazılı tişört giyen bir adam gördü.
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    Jenner, görüntülerini “Biraz süt almak için dışarı çıktım” notuyla Instagram hesabının “hikayeler” kısmından paylaşarak bu adama tepki gösterdi.

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