Kendall Jenner’a kötü sürpriz
ntv.com.tr
ABD’li süpermodel Kendall Jenner, İtalya’dan ABD’ye dönüşünde bir markete uğradı. 22 yaşındaki Kardashian/Jenner ailesinin üyesi alışveriş yaparken karşılaştığı “Kill the Kardashians” (Kardashianları öldür) yazılı bir tişört giyen adamın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
-
1Popüler kültürün günümüzdeki önemli ögelerinden biri olan Kardashians/Jenner ailesinin üyelerinin sevenleri kadar sevmeyenleri de çok.
-
2
Bu ailenin süpermodel üyesi Kendall Jenner, İtalyan’ın Milan kentinde çıktığı defileden ABD’deki evine dönüşünün hemen ardından kötü bir sürprizle karşılaştı.
-
3Eve geldiğinde buz dolabının boş olduğunu fark eden 22 yaşındaki model, alışveriş yapmak için gittiği markette üzerinde “Kill the Kardashians”(Kardashianları öldür) yazılı tişört giyen bir adam gördü.
-
4
Jenner, görüntülerini “Biraz süt almak için dışarı çıktım” notuyla Instagram hesabının “hikayeler” kısmından paylaşarak bu adama tepki gösterdi.
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12