Kendall Jenner’dan Instagram’da 100 milyon takipçi kutlaması
ntv.com.tr
Kendall Jenner, Instagram’da 100 milyon takipçiye ulaşmasını bikinili paylaşımlarıyla kutladı.
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Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, Instagram’da en çok takip edilen ünlülerden.
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223 yaşındaki ABD’li model ve reality şov yıldızı, Instagram’da 100 milyon takipçiye ulaştı.
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Ünlü model, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşarak 100 milyon kutlaması yaptı.
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Jenner, “Hepinizi çok seviyorum. Daima minnettarım” notunu paylaştı.
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Kendal Jenner’ın kız kardeşleri Kim Kardashian’ın Instagram’da 122 milyon takipçisi varken, Kylie Jenner’ın ise 121 milyon takipçisi var.
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Instagram’ın 2018 yılında en çok takipçisi olan ünlüleri ise 148 milyonla Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, 144 milyonla ABD’li şarkıcı Selena Gomez ve 139 milyonla şarkıcı Ariana Grande.