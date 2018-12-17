NTV

Kendall Jenner’dan Instagram’da 100 milyon takipçi kutlaması

ntv.com.tr

Kendall Jenner, Instagram’da 100 milyon takipçiye ulaşmasını bikinili paylaşımlarıyla kutladı.

  • 1

    Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, Instagram’da en çok takip edilen ünlülerden.

  • 2

    23 yaşındaki ABD’li model ve reality şov yıldızı, Instagram’da 100 milyon takipçiye ulaştı.
  • 3

    Ünlü model, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşarak 100 milyon kutlaması yaptı.

  • 4

    Jenner, “Hepinizi çok seviyorum. Daima minnettarım” notunu paylaştı.

  • 5

    Kendal Jenner’ın kız kardeşleri Kim Kardashian’ın Instagram’da 122 milyon takipçisi varken, Kylie Jenner’ın ise 121 milyon takipçisi var.

  • 6

    Instagram’ın 2018 yılında en çok takipçisi olan ünlüleri ise 148 milyonla Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, 144 milyonla ABD’li şarkıcı Selena Gomez ve 139 milyonla şarkıcı Ariana Grande.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin