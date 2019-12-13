Kendall Jenner'dan torbalı koruma (Paparazzilere farklı tepkiler veren ünlüler)

Pek çok ünlü, paparazzilerle karşılaştığında agresifleşebiliyor. Ama bazıları var ki isteği dışında fotoğrafını çekenlere esprili karşılık verebiliyor. İşte son olarak Kendall Jenner'ın aralarına katıldığı
paparazzileri ustaca savuşturabilen ya da savuşturmaya çalışırken ilginç duruma düşen ünlüler...

Kendall Jenner önceki gün Los Angelas'ta objektiflere takıldı. Goyard mağazısından Noel alışverişi yapan model magazincilere görüntü vermemek için ne yapacağını şaşırdı. Jenner çareyi torbalarla yüzünü kapatmakta buldu.

Ünlü model Irina Shayk spor sonrası görüntülendi. Renkli spor kıyafeti giyen güzel magazincilere böyle yakalandı.

33 yaşındaki 1 çocuk annesi görüntülendiğini anlayınca yüzünü sakladı.

Paris Jackson babası Michael Jackson hakkındaki cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli sonrası zor günler yaşıyor.  Önceki gün müzisyen sevgili Gabriel Glenn ile havalimanında görülen Paris Jackson, karşısında paparazzileri görünce yüzünü gizledi. Jackson'ın tepkisi akıllara ünlülerin paparazzilere verdiği ilginç tepkileri getirdi... 

Leonardo DiCaprio önceki gün New York'ta objektiflere takıldı. Tanınmamak için genelde şapka ve gözlük takarak kapüşonlu bir hırka giyen oyuncu bu defa ilginç bir tarzla ortaya çıktı.

Oscar ödüllü 44 yaşındaki aktör başına geçirdiği hırkasıyla komik bir görüntü sergiledi.

Jennifer Lawrence

Leonardo Dicaprio

Cara Delevingne

Shia Labeouf

Ashley Tisdale

Jon Voight

Kat Slater

Ashlee Simpson And Pete Wentz

Benedict Cumberbatch

Harrison Ford

Harrison Ford

Benedict Cumberbatch

Uma Thurman

Uma Thurman

Jim Carrey

Jim Carrey

Ryan Gosling

Ryan Gosling

Gerard Butler

Gerard Butler

Dustin Hoffman

Dustin Hoffman

Dustin Hoffman

Simon Cowell

Simon Cowell

Leonardo DiCaprio

Katy Perry

Bruce Willis

Grant Gustin

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