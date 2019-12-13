Kendall Jenner'dan torbalı koruma (Paparazzilere farklı tepkiler veren ünlüler)

Kendall Jenner önceki gün Los Angelas'ta objektiflere takıldı. Goyard mağazısından Noel alışverişi yapan model magazincilere görüntü vermemek için ne yapacağını şaşırdı. Jenner çareyi torbalarla yüzünü kapatmakta buldu.
Ünlü model Irina Shayk spor sonrası görüntülendi. Renkli spor kıyafeti giyen güzel magazincilere böyle yakalandı.
33 yaşındaki 1 çocuk annesi görüntülendiğini anlayınca yüzünü sakladı.
Paris Jackson babası Michael Jackson hakkındaki cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli sonrası zor günler yaşıyor. Önceki gün müzisyen sevgili Gabriel Glenn ile havalimanında görülen Paris Jackson, karşısında paparazzileri görünce yüzünü gizledi. Jackson'ın tepkisi akıllara ünlülerin paparazzilere verdiği ilginç tepkileri getirdi...
Leonardo DiCaprio önceki gün New York'ta objektiflere takıldı. Tanınmamak için genelde şapka ve gözlük takarak kapüşonlu bir hırka giyen oyuncu bu defa ilginç bir tarzla ortaya çıktı.
Oscar ödüllü 44 yaşındaki aktör başına geçirdiği hırkasıyla komik bir görüntü sergiledi.
Jennifer Lawrence
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