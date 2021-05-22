Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru

Kendall Jenner’ın yeni ürününün lansmanı/ tanıtımı podyum ve eğlence dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi. Kylie Jenner, Khloe va Kim Kardashian gecede kız kardeşlerine tam destek verdi.

22.05.2021 - 12:00

Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru - 1

ylie Jenner, Kim Kardashian ve Khloe Kardashian, perşembe gecesi Batı Hollywood'daki Craig's'te akşam yemeği yedikten sonra süper model olan kız kardeşleri Kendell Jenner’in The Nice Guy adlı mekandaki yeni ürününün lansmanına katıldı.


Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru - 2
Kardeşini desteklemek için gelen Kim Kardashian, kamuflaj desenli bir tulum giydi.
Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru - 3
40 yaşındaki televizyon yılıdız görünümünü bir çift siyah açık uçlu stilettolar, altın küpeler ve kıvrımlı dalgalar halinde bel boyu kahverengi saçlarıyla tamamladı.
Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru - 4
Bu arada, küçük kız kardeşi Kylie de, Kim gibi geceye siyah bir tulumla katıldı.


Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru - 5
Bu yılın başlarında corona virüse yakalanan Khloé, partiye geldiği sırada yüz maskesi takan tek kız kardeşti.
Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru - 6
Justin ve Hailey Bieber, Kate Hudson, Katy Perry gibi Kendall’ın yakın arkadaşlarının da katıldığı partiye yıldızın 65 yaşındaki annesi Kris Jenner da 40 yaşındaki erkek arkadaşı Corey Gamble ile birlikte partiye katıldı.
Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru - 7
Kendall Jenner
Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru - 8
Justin Bieber
Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru - 9

Winnie Harlow


Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru - 10
Drake
Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru - 11
Kylie Jenner
Kendall Jenner'ın tanıtımına yıldız yağmuru - 12
Chris Brown

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