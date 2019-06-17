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Kendilerini yıllarca George Clooney olarak tanıttılar

Kendilerini dünyaca ünlü oyuncu George Clooney olarak tanıtan dolandırıcılar 6 yıl sonra Tayland'da yakalandı. (Fotoğraflar: AFP)

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    ABD'li oyuncu George Clooney olarak kendilerini tanıtan ve bu yolla dolandırıcılık yapmakla suçlanan 2 İtalyan Tayland'da tutuklandı.


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    Francesco Galdelli (58) ve Vanja Goffi (45) isimli iki şahıs 2013 yılından bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.


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    Tayland polisinden yapılan açıklamada, "Sorgu sırasında Francesco, George Clooney olduğu iddia ederek bir moda firması açma amacıyla insanlardan para istediğini kabul etti" denildi.


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    Clooney'nin adını sahtekarlık için kullanan ve İtalya'da başka dolandırıcılık suçlamalarıyla aranan Galdelli ve Goffi aleyhinde ünlü oyuncu dava açmıştı.


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    İtalyan medyasında yer alan habere göre; ikili Tayland'da internet üzerinden sahte Rolex saatleri satarak geçimlerini sağlıyordu.
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