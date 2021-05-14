Kenny Goss, George Michael'ın 97 milyon sterlinlik mirasından pay alacak

George Michael'in eski partneri Kenny Goss, uzun süren yasal mücadele sonrasında yıldız ismin 97 milyon sterlinlik (yaklaşık 1 milyar 158 milyon TL) malvarlığından pay alacak.

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14.05.2021 - 07:27

George Michael'in eski partneri Kenny Goss, hayattayken birine mali açıdan bağımlı olanların vasiyet dışı bırakılsalar bile malvarlığından hak iddia etmelerine imkan tanıyan 1975 tarihli Miras (Aile ve Muhtaçlar için Hükümler) Kanunu uyarınca dava açtı. Independent Türkçe'nin haberine göre; uzun süren yasal mücadele sonrasında yıldız ismin 97 milyon sterlinlik (yaklaşık 1 milyar 158 milyon TL) malvarlığından pay almaya hak kazandı.





Birlikte oldukları 1996 ile 2009 arasında George Michael'in kendisini mali açıdan desteklediğini öne süren Kenny Goss'un aylık 15 bin sterlin (yaklaşık 178 bin TL) ödeme talep etmesi üzerine, İngiliz şarkıcının malvarlığının vasileri mali uzlaşıya varmayı kabul etti.





Londra Yüksek Mahkemesi'nin yayımladığı belgelere göre Goss, mirasçılar Christopher Organ ve şarkıcının kız kardeşi Panayiota Panayiotou'yla anlaşma sağladı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



1988'de Los Angeles'ta bir restoranda tanışan Goss ve Michael, 1996'da başlayan ve 13 yıl süren bir ilişki yaşamıştı. Michael 2016'da 53 yaşında kalp ve karaciğer rahatsızlığı sebebiyle ölürken, malvarlığının çoğu ablalarına, babasına, Jack'e ve arkadaşlarına kalmıştı. Şarkıcı, Goss'a veya ölümü esnasındaki erkek arkadaşı Fadi Fawaz'a bir şey bırakmamıştı.

2019'da Wham! yıldızı Andrew Ridgeley, en iyi dostu ve eski müzik grubu arkadaşı Michael'in ölümüne dair hâlâ "bir dizi sorusu" olduğunu söylemişti. Adli tıp, şarkıcının ölümünün kalp rahatsızlığına bağlı olduğuna ve şüphe bulunmadığına karar verdi. Ancak Ridgeley, George and Me (George ve Ben) isimli otobiyografisinde, "Sağlıklı görünüyordu ve vefatından önceki geceyi kapsayan çelişkili haberler var" diye yazdı.

Ölüm koşullarının belirsiz görülmesi sadece endişeyi artırdı. Olay gerçekçi biçimde kapanmadığı sürece matem korkunç derecede çiğ görünüyordu.





Nihayetinde ölüm nedeni olarak bir kalp rahatsızlığı kaydedildiyse de hâlâ bazı sorular var. Şimdi, gerçekte ne olduğunu asla bilemeyecekmişiz gibi görünüyor.