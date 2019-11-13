Kerem Bürsin: Erkekleri kahramanlaştırıyor kadınları aşağılıyoruz

Farkındalık yaratmak amacıyla özel olarak yapılmış çekimden fotoğraf da paylaşan Bürsin, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bir toplumun kadına verdiği değeri, saygıyı o toplumun dil kullanımı üzerinden anlayabiliriz. Biz erkekler, çoğu zaman kullandığımız kelimelerin, söylediğimiz sözlerin nasıl bir etki yarattığını, özellikle kadınlara neler hissettirdiğini düşünmüyoruz."





