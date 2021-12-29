Kerem Bürsin: Genç baba olmayı istiyordum

Haberler 29.12.2021 - 15:11 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 15:14
Alem dergisine konuşan Kerem Bürsin hep pozitif kalıp kalamadığı sorulduğunda, "Hep böyle değilim ama olmaya çalışıyorum. Sorunlar, problemler senin dışındaysa yaşadığın anın keyfini çıkarmak lazım. Evde de gülmeyi, güldürmeyi çok seviyorum. Eğlenmek güzel" dedi.
Yakın zaman içerisinde HeforShe Türkiye’nin sözcüsü olan Bürsin projeyle alakalı duygularını şu şekilde belirtti: Onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Dünya çapında bir sorun olan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılk ve eşitsizliğe çok doğru bir yerden baktıklarını düşünüyorum. HeForShe 2014 yılında başladı 2015 yılında ise Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye geldiğinde de reklam filminde yer almıştım. Çok uzun yıllardır yakın ilişkideyiz.
Bir proje sunulduğunda nasıl bir yol izlediğini ve kendisini neyin heyecanlandırdığını ünlü oyuncu şu şekilde açıkladı: "O projenin dünyası ve tabii ki karakter benim için çok önemli. Karakteri kişisel bir yerden analiz ediyorum. Ben böyle bir insanla bu kadar zaman geçirmek istiyor muyum? Çünkü olaya yeni bir ilişkiye başlıyormuşum gibi bakıyorum."
İlişki içerisinde nasıl biri olduğu sorulduğunda ise Bürsin, "Bence harika biriyim. Şaka bir yane gerçekçi biriyim. Bir ilişkide kimsenin kısıtlanmaması ve karşısındakini değiştirmeye çalışmaması gerekiyor. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum" dedi.
Ünlü oyuncu baba olma hayalinin olup olmadığını sorduğumuzda, "Var ama galiba yaşlandım gibi hissediyorum çünkü ben hep genç baba olmayı istiyordum. Hem istiyorum hem de büyük bir sorumluluk" diye konuştu.
"Sosyal medyayı gerçekçi bir şekilde kullandığımı düşünüyorum" diyen Bürsin, "Modumda değilsem herhangi bir şey paylaşmak gelmiyor içimden. Sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarımı ve local projeleri desteklemeyi seviyorum" sözlerini dile getirdi.