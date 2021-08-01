Kevin Durant milli voleybolcu Zehra Güneş'i takibe aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarı göstererek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, adını dünyaya duyurdu. 22 yaşındaki başarılı sporcu, NBA'in yıldız isimlerinden Kevin Durant tarafından takibe alındı.

01.08.2021 - 15:58

Kevin Durant milli voleybolcu Zehra Güneş'i takibe aldı - 1

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıyla mücadele eden ve grupta son olarak Arjantin'i yenerek çeyrek final oynamayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, gösterdiği performansla sadece Türk halkının değil, tüm dünyanın takdirini kazandı.

Kevin Durant milli voleybolcu Zehra Güneş'i takibe aldı - 2

Turnuvanın en genç takımı olan 'Filenin Sultanları'nın en skorer ve genç isimlerinden Zehra Güneş de performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.

Kevin Durant milli voleybolcu Zehra Güneş'i takibe aldı - 3

1999 doğumlu milli sporcu, voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekti. Sosyal medyada gündem yaratan Zehra Güneş dünyaca ünlü bir sporcunun da dikkatini çekti.

Kevin Durant milli voleybolcu Zehra Güneş'i takibe aldı - 4

NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen ve ABD Basketbol Milli Takımı ile Tokyo'da mücadele eden Kevin Durant'ın, Güneş'i yakından takip eden isimlerden olduğu ortaya çıktı.

Kevin Durant milli voleybolcu Zehra Güneş'i takibe aldı - 5

Instagram'da 12 milyondan fazla takipçisi olan 32 yaşındaki yıldız basketbolcu, Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'i takip etmeye başladı.

Kevin Durant milli voleybolcu Zehra Güneş'i takibe aldı - 6

TAKİBE TAKİPLE KARŞILIK VERDİ

Instagram hesabında 700 bini aşkın takipçisi bulunan Zehra Güneş de ünlü futbolcuyu takibe aldı. 

Kevin Durant milli voleybolcu Zehra Güneş'i takibe aldı - 7

ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU KARİYER

Türkiye'de VakıfBank forması giyen Zehra Güneş, genç yaşına rağmen birçok önemli başarıya imza atmayı başardı.

22 yaşındaki milli voleybolcu, VakıfBank ile 1 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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