Kevin Spacey’ye masörden taciz davası
Bugüne kadar hakkında pek çok taciz iddiası gündeme getirilen ve taciz soruşturmaları nedeniyle Hollywood’da dışlanan Kevin Spacey’ye bu kez bir masör tarafından taciz davası açıldı.
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ABD’li bir masör, ünlü aktör Kevin Spacey’e taciz davası açtı.
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Şirketi tarafından Spacey’in Malibu’daki evine gönderildiğini söyleyen masör, Spacey’in kendisinden cinsel organına dokunmasını talep ettiğini ve kendisini öpmeye çalıştığını iddia etti.
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Spacey hakkında bugüne kadar çok sayıda taciz iddiası gündeme geldi. İddiaları öne sürenler arasında Amerikalı aktör Anthony Rapp, ABD'li film yapımcısı Tony Montana gibi isimler var.
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Londra'daki Old Vic tiyatrosunun bir çok yapımında rol alan Meksikalı aktor Roberto Cavazos, Spacey'nin bu tiyatronun sanat yönetmeni olduğu 2004-2015 yılları arasında genç erkek aktörleri sürekli taciz ettiğini söylemişti.
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Hakkında toplam altı cinsel taciz suçlaması ortaya atılan Spacey’ye yöneltilen son suçlamalarda olay tarihi 1996 yılına kadar uzanıyor.
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59 yaşındaki aktör, ilk taciz iddiası sonrası yaptığı açıklamada, olayı hatırlamadığını ama anlatıldığına göre gösterdiği "uygunsuz sarhoş davranışlarından dolayı samimi olarak özür" dilediğini bildirmişti.
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7Cinsel taciz iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Oscar’lı oyuncu Kevin Spacey’ye Hollywood kapıları kapanmış, ünlü oyuncu, başrolde yer aldığı House of Cards dizisinden çıkarılmıştı.
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8Öte yandan Spacey, hakkında ilk taciz iddiasının ortaya atılmasının ardından yaptığı özür açıklamasında 'eşcinselliği seçtiğini' de duyurmuştu. Bu açıklaması, zamanlaması nedeniyle LGBTİ toplulukları tarafından tepki toplamıştı.