Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu

Senegalli 21 yaşındaki Khabane Lame, video paylaşım uygulaması TikTok'ta, 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu.

03.09.2021 - 13:10

Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu - 1

İtalya'nın Chivasso kentinde yaşayan ve Mart 2020'de TikTok hesabı açan Khabane Lame, 17 ayda 108,8 milyon takipçiye ulaştı.

Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu - 2
Senegal'de doğup 1 yaşındayken ailesiyle İtalya'ya göç eden Lame, takipçi sayısı en hızlı artan ve Avrupa'da en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi unvanını da kazandı.
Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu - 3
TikTok'a röportaj veren Lame, 15 Mart 2020'de Kovid-19 nedeniyle çalıştığı fabrikada işten çıkarıldığını ve TikTok macerasının o zaman başladığını söyledi.

Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu - 4
Lame, çocukluğundan bu yana insanları güldürmeyi sevdiğini ve işsiz kaldığı dönemde de odasında TikTok videoları çekmeye karar verdiğini dile getirdi.

Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu - 5
Sessiz komedyen olarak da bilinen Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.

Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu - 6
Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor. TikTok'un en çok takipçiye sahip hesabı unvanını ise 123,6 milyon abonesi ve toplam 9,8 milyar beğenisi olan Charli d'Amelio elinde bulunduruyor.

Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu - 7
Toplam beğenisi 1,6 milyar olan Lame'nin kısa sürede d'Amelio'yu geçerek TikTok'ta en çok takipçiye sahip içerik üreticisi olacağı tahmin ediliyor.

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